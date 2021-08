Hannover

Nur an den Ricklinger Kiesteichen ist derzeit in Hannover kostenloses Baden in der freien Natur erlaubt. Da muss doch sehr viel mehr möglich sein, dachte sich Maxim Altenburger. Seine Masterarbeit hat der mittlerweile bei einem hannoverschen Büro beschäftigte Landschaftsarchitekt deshalb der Frage gewidmet, wie und wo an der Ihme Flussbadestellen eingerichtet werden könnten. Und ganz nebenbei will Altenburger auch noch für mehr Hochwasserschutz und eine größere Artenvielfalt in dem Gewässer sorgen.

„Urbanes Baden ist im Trend“, berichtete er am Mittwoch bei der Vorstellung seiner „Vision“, wie er das Vorhaben noch vorsichtig nennt. In Basel etwa, wo im Rhein geschwommen wird. In Berlin entstehe ein Flussbad in der Spree, München habe die Isar renaturiert und Flussbaden darin ermöglicht. Für Hannover hat Altenburger zwischen Schnellem Graben und Leineabstiegskanal gleich acht Stellen an der Ihme ausgemacht, wo das ebenfalls umgesetzt werden könnte. Die Grünen fanden die Idee so gut, dass sie zu einer Pressekonferenz auf die Lodemannbrücke geladen hatten, die sich auf Höhe der Gilde-Parkbühne über den Fluss spannt.

Grüne halten Umsetzung der Idee für realistisch

Der Ort war nicht zufällig gewählt. Denn aus Sicht der Grünen könnte dort das Projekt seinen Anfang nehmen. „Was die Sache so spannend macht, ist die Verbindung von Freizeitmöglichkeiten mit Renaturierung und Hochwasserschutz“, erklärte Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin. „Uns erscheint das möglich“, verkündete er. Zwar gebe es noch keine konkrete Planung und auch keine Kostenschätzung. „Aber wir wollen eine Debatte anstoßen“, sagte Gardemin. Zumal es Anfang des 20. Jahrhunderts mehrere öffentliche Badestellen an der Ihme gegeben habe.

Im Gespräch: Grünen-Fraktionschef Daniel Gardemin (links) und Maxim Altenburger, der die Idee für das Flussbaden entwickelt hat. Quelle: Tim Schaarschmidt

In den 1920er Jahren wurde der Fluss im Vorfeld der Anlegung des Maschsees jedoch begradigt. Altenburger will diesem nun wieder mehr Raum geben, die Breite von 30 auf 45 Meter erhöhen, das Gewässer einen größeren Bogen schlagen lassen, das Ufer abflachen, damit größere Überschwemmungsflächen entstehen. In diesen Bereichen entstünden zugleich Flächen, in denen sich bei normalem Wasserstand die Badegäste tummeln könnten. Der Landschaftsarchitekt geht davon aus, dass sich durch diese Maßnahmen auch die Fließgeschwindigkeit der Ihme verringerte. Auch das wäre ein Beitrag zum Hochwasserschutz. Zudem soll sich die Artenvielfalt erhöhen. Aktuell schneidet die Ihme dabei schlecht ab.

Früherer Umweltdezernent Mönninghoff unterstützt die Pläne

Hannovers früherer Umwelt- und Wirtschaftsdezernent Hans Mönninghoff hatte erst am Tag vor der Vorstellung des Projektes davon erfahren – und sich spontan entschlossen, dieses zu unterstützen. Zumal sich der Grüne als gelernter Ingenieur für Wasserbau besonders gut auskennt auf diesem Feld. Aufgrund des Klimawandels müsse auch Hannover „mit Katastrophensituationen rechnen, die wir bisher nicht kannten“.

Nach der Hochwasserkatastrophe in NRW und Rheinland-Pfalz werde nun über eine Erhöhung der Deiche diskutiert. Mönninghoff hält das für den falschen Weg. „Das führt nur dazu, dass das Wasser noch schneller fließt“, warnt er. Besser sei es deshalb, den Flüssen mehr Raum zu geben, wie es Altenburger vorschlägt. Zum Baden geeignet sei die Ihme auch. „Das Wasser ist meistens gut. Natürlich müsste man es dann aber regelmäßig beproben“, so der frühere Dezernent.

Jede Badestelle soll eigenen Charakter haben

Nach Einschätzung des Ingenieurs Grischa Löwe, der die naturschutzfachlichen Gutachten für die Leinewelle geschrieben hat, erhöht die Kombination aus Hochwasserschutz, ökologischen Verbesserungen sowie Gewinnen für die Freizeitgestaltung deutlich die Chancen für die Finanzierbarkeit eines solchen Vorhabens. „Dann gibt es auch mehr Möglichkeiten in Sachen Förderung“, erklärte er. Zudem könne die Stadt Hannover ein wichtiges Signal an andere Kommunen entlang der Leine senden, dass sie trotz begrenztem Raum auch bereit sei, den Hochwasserschutz weiter zu verbessern.

Den verschiedenen Flussbadestellen, die entstehen könnten, will Landschaftsarchitekt Altenburger jeweils einen unterschiedlichen Charakter geben. An der Lodemannbrücke stellt er sich eine naturnahe Badestelle vor, ein Stück flussabwärts im Bereich des Stadions könnten Sportler ihre Bahnen ziehen, am Ihme-Zentrum eine Badetreppe angelegt werden. Sogar eine inklusive Badestelle, an der Rollstuhlfahrer ins Wasser können, ist laut Altenburger denkbar.

Von Christian Bohnenkamp