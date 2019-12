Flugscham: Mit Emotionen gegen Emissionen

Hannover

Die moderne Luftfahrt hat die Welt zu einem Dorf schrumpfen lassen. Nach knapp vier Stunden landet man in Portugal, nach gut 20 Stunden in Sydney. Und das auch noch zu durchaus erschwinglichen Preisen. Dabei sind die Airlines – anders als viele andere Unternehmen – in höchstem Maße daran interessiert, die Kosten für Flüge zu senken. Triebwerke werden immer moderner und energiesparender, an der Aerodynamik wird stetig gefeilt. Das allerdings hilft höchstens den Airlines, aber nicht dem Klima. Denn es wird immer enger am Himmel. In den nächsten 20 Jahren soll sich die Zahl der Flugzeugpassagiere mehr als verdoppeln, die Zahl der Flüge von 35 auf 53 Millionen ansteigen, prognostiziert das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.

Vielleicht sollte man sich tatsächlich schämen, wenn man mit dem Flugzeug von Hannover nach Frankfurt fliegt, obwohl die Bahn die schnellere und ökologisch gesündere Alternative ist. Den Klimawandel wird das allerdings nicht aufhalten. Aber es wäre ein Anfang.

Lesen Sie dazu: Einbruch bei Inlandsflügen: Haben die Deutschen etwa doch Flugscham?

Von Christof Perrevoort