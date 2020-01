„Rollen der Tui den Teppich aus“ – Flughafenchef will die Langstrecke nach Hannover holen

Hannover

Herr Hille, die ganze Welt diskutiert über das Klima und Flugscham – wie sehr leidet der Flughafen Hannover unter solchen Debatten?

Bei der Nachfrage der Kunden konnten wir bislang noch keine spürbaren Auswirkungen erkennen. Der für die Verkehrsmenge relevante Sommer allerdings kommt ja erst noch - es bleibt abzuwarten, wie der ausfällt. Davon abgesehen habe ich den Eindruck, dass die Debatten über Fliegen, Flugscham und Umweltbelastungen in den vergangenen Monaten deutlich sachlicher geworden ist als zuvor. Diese Hysterie und die postfaktische Diskussion, die völlig losgelöst von Zahlen und Fakten operierte, liegt hinter uns.

Sollte man die Luftfahrt also verschonen?

Um das klar zu sagen: Jeder Bereich, und sei er noch so klein, muss seinen Beitrag zum Klimaschutz leisten, also natürlich auch die Luftfahrtbranche. Das nehmen wir sehr ernst. Aber wenn die Politik über solche Themen entscheiden will, muss man doch erst mal an den großen Hebeln ansetzen. In Deutschland gibt es 106 Kohlekraftwerke. Das größte von denen emittiert so viel C02 wie die gesamte weltweite Lufthansa-Flotte mit 400 Flugzeugen. Stark verkürzt könnte man sagen: Solange es Kohlekraftwerke gibt, ist es völlig egal, ob wir fliegen oder nicht. Die Luftfahrt verursacht 0,3 Prozent der deutschen Co2-Emissionen. Der Anteil des Luftverkehrs am weltweiten Co2-Ausstoß liegt bei 2,7 Prozent.

Was tut sich in Sachen Klimaschutz bei der Luftfahrt?

Die Branche ist da schon relativ weit. Von Triebwerksgeneration zu Triebwerksgeneration wird zehn bis 15 Prozent weniger Treibstoff verbraucht, damit sinkt auch der Co2-Ausstoß. Außerdem beteiligt sich die Branche am Emissionshandel, bei dem die Co2-Emission gedeckelt ist und die künftig teurer bepreist wird. Das sind wichtige Schritte.

Fliegen wird teurer

Wird es auch neue Antriebskonzepte geben?

Beim Flugzeug ist es anders als beim Automobil, wo aktuell schon Alternativen vorhanden sind wie E-Antrieb, Wasserstoff oder Brennstoffzelle. Auf Kurzstrecken – etwa innerdeutsch – wird es sicher in 20 bis 30 Jahren möglich sein, elektrisch zu fliegen, möglicherweise in Kombination mit einer Brennstoffzelle. Auf der Langstrecke sehe ich in diesem Zeitrahmen keine Alternative zu den herkömmlichen Antrieben. Deswegen werden alternative Kraftstoffe etwa aus Power to luiquid für unsere Branche eine große Rolle spielen.

Wird das Fliegen teurer in Zukunft?

Das Fliegen wird ganz sicher teurer und das muss es auch. Dafür gibt es mehrere Gründe: Zum einen ist die Zahl der Co2-Zertifikate gedeckelt, also muss man sich Zertifikate dazukaufen. Je knapper sie sind, desto teurer werden sie. Dazu kommt das Thema Ticketsteuer, die regelmäßig erhöht wird. Dann wird das Kerosin, was der größte Kostenfaktor für die Airlines ist, tendenziell immer teurer. Einfluss hat natürlich auch die Konsolidierung des Airline-Marktes. Das alles führt dazu, dass der Durchschnittspreis steigt, das merken wir schon jetzt.

Schauen wir kurz zurück: Wie ist 2019 für den Hannover Airport gelaufen?

2018 konnten wir ja ein Rekordjahr mit über 6,3 Millionen Passagieren verzeichnen, ein Alltime-High. 2019 sind wir wieder bei 6,3 Millionen gelandet, nur 0,4 Prozent unter dem Vorjahr. Das freut uns sehr. Im Frachtbereich sind wir sogar über 30 Prozent gewachsen. Wir werden 2019 auch wieder mit einstelligem Gewinn im Millionenbereich abschließen können, allerdings wohl etwas niedriger als die 4,8 Millionen von 2018. Von den 22 Verkehrsflughäfen in Deutschland arbeiten acht bis zehn in der Gewinnzone – und zu dieser Minderheit gehören wir dazu.

Wie sind die Erwartungen für 2020?

Es gab in meiner Tätigkeit als Flughafen Geschäftsführer selten ein Jahr, wo am Jahresanfang die Bandbreite an Schätzungen so weit auseinander lag. Wir wissen nicht, ob die Diskussionen über Klimaschutz Auswirkungen auf die Passagierzahlen haben werden. Auch die Konjunkturentwicklung scheint nicht mehr so robust, wie sie es lange war. Dann haben wir geopolitische Unsicherheiten wie den Brexit, die Handelskriege, Libyen. Auf der anderen Seite sehen wir aber auch, dass die Nachfrage unserer Kunden nicht wirklich nachlässt, teilweise werden die Kapazitäten sogar ausgebaut. Das sind viele Fragezeichen, je nachdem, in welche Richtung dieses Jahr sich entwickelt. Das Pendel kann in beide Richtungen ausschlagen.

60 Flugbewegungen pro Stunde

Die Modernisierung des Terminal B wurde kürzlich verschoben. Warum?

Die Gründe habe ich eben schon genannt: Wir wissen nicht, wie 2020 und damit die Folgejahre ausfallen werden. Wir haben 2014 begonnen mit dem Umbau von Terminal A. Jetzt im März werden wir mit unserem Terminal C fertig sein, dort haben wir nagelneue Sicherheitstechnik, auf den neuen Kontrollspuren wird alles viel schneller gehen als früher – da kann man sogar überholen wie auf der Autobahn. Wir haben deshalb gedacht, dass wir uns angesichts der Unsicherheiten besser eine Verschnaufpause gönnen. Dann gehen wir ohne Druck in das laufende Jahr. Die Modernisierung von Terminal B werden wir voraussichtlich bis 2025 in Angriff nehmen.

Welche Wachstumspotenziale sehen Sie in Zukunft für den Flughafen?

Unser Start-Landesystem erlaubt 60 Flugbewegungen pro Stunde. In unserer Spitzenstunde zählen wir 31, im Durchschnitt haben wir 18. Wir könnten also theoretisch 20 bis 25 Millionen Fluggäste pro Jahr schaffen – wenn die denn alle gleich verteilt kämen und nicht nur im Sommer und zu Ferienbeginn. Diese Menge könnten wir aber tatsächlich nur ein paar Stunden abfertigen, dann gehen uns die Stellplätze für die Flugzeuge auf dem Flugvorfeld aus. Mit unseren Terminals könnten wir acht bis zehn Millionen Passagiere schaffen – da ist also noch reichlich Luft für Wachstum. Grundsätzlich sehe ich im Frachtverkehr aber mehr Potenzial als im Passagierverkehr.

Werden Sie auch neue Airlines oder Flugziele nach Hannover locken?

Tatsächlich hätten wir gern den Zuschlag für die geplanten Übersee-Flüge der Tuifly. Es macht keinen Sinn, dass es im kompletten Norden Deutschlands keinen Flughafen gibt, der eine touristische Langstrecke im Angebot hat. Es kann nicht sein, dass man dafür immer erst nach Frankfurt oder Düsseldorf muss. Wir sind dazu schon in Gesprächen und rollen der Tui den roten Teppich aus. Es wäre toll, wenn wir in zwei oder drei Jahren von Hannover aus auch die Langstrecke bedienen würden.

Leise Maschinen für die Nacht

Seit Anfang 2020 gelten strengere Nachtflugregelungen, unter anderem sind die lautesten Maschinen in der Nacht künftig verboten. Welche Auswirkungen hat das?

Das ist schwierig zu beantworten. Die meisten Airlines mit lauten Flugzeuge im Portfolio, die künftig hier nicht mehr fliegen dürfen, haben auch moderne und leisere Maschinen in ihrer Flotte. Wenn die Fluglinien Hannover weiter bedienen wollen, werden sie nachts künftig ihre leiseren Maschinen schicken müssen und genau das bezwecken wir damit.

Wie viele Flugzeuge der Kategorie Chapter 3, die künftig nicht mehr nachts in Hannover eingesetzt werden dürfen, sind 2019 gelandet und gestartet?

Das kann man nicht genau sagen. Das möchte ich genauer erläutern: Fast alle Flugzeuge, die bei uns starten und landen, sind Chapter 3-zertifizierte Flieger. Die meisten dieser Maschinen erfüllen aber auch die Auflagen des strengeren Chapter 4 – und dürfen deswegen auch weiterhin Hannover nachts anfliegen. Für die Anwohner dürfte es wieder spürbare Verbesserung geben, wenn die Boeing 737 Max im Lauf des Jahres in Dienst gestellt wird. Die ist deutlich leiser als die Boeing 737-800. Leider dauert das ja alles länger als ursprünglich erwartet. Aber das ist auch richtig so: Boeing darf sich da keinen weiteren Fehler erlauben.

Eine Bürgerinitiative von Anwohnern will nicht so lange warten. Sie strebt langfristig ein Nachtflugverbot an, wie es an den meisten deutschen Flughäfen gilt.

Genau deswegen kann ich der Bürgerinitiative keine Hoffnungen machen. Eine Volkswirtschaft wie Deutschland muss rund um die Uhr erreichbar sein. Hannover ist einer von vier Flughäfen, die diese Erreichbarkeit sicherstellen, neben Köln, Nürnberg und Leipzig. Das ist so auch im Luftverkehrskonzept des Bundes definiert. Alle anderen Flughäfen haben größere Einschränkungen bei Nachtflügen. Wir machen ja nicht nur Linie und Charter, sondern auch Expressfliegerei, Rettungsflieger, Organflüge, Polizei-Hubschrauberstaffel, Nachtluftpost, wir sind der Ausweichflughafen für die Alarmrotten des Eurofighter. Das alles würde man in Frage stellen, wenn ein Nachtflugverbot in Hannover gelten würde. Dazu kommt: Ich bin mir sicher, dass in 20 Jahren an einigen Flughäfen das Nachtflugverbot für Flüsterflieger wieder aufgeweicht sein wird. Denn wir werden in Deutschland keinen neuen Flughafen mehr bauen – aber die Flugbewegungen werden weiter zunehmen. Man kann dann noch einiges an den Kapazitäten der vorhandenen Airports drehen, aber irgendwann wird man nicht mehr darum herumkommen, die Nachtflugverbote anzufassen.

15.000 Nachtflüge im Jahr

Das hilft aber nicht den Anwohnern, die aktuell unter Fluglärm leiden.

Ich habe neulich mal Luftaufnahmen der letzten Jahrzehnte durchgeschaut. Da sieht man: Der Flughafen ist immer noch da, wo er vor 60 Jahren war. Aber die Bebauung ist immer dichter herangerückt. Das liegt aber nicht in der Verantwortung des Flughafens, sondern der Bürgermeister, die diese Bebauung genehmigt haben.

Manches ist ja schlecht absehbar: 1985 zählte man rund 800 Nachtflüge am Flughafen, im Jahr 2000 waren es rund 6000 und jetzt sind es 15.000.

Das ist viel mehr, das wissen wir. Aber das einzelne Lärmereignis ist im Vergleich zu 1985 viel leiser geworden. Wenn man mal eine alte Regierungs- oder Militärmaschine hier hat, die den heute üblichen Regeln nicht unterliegen, merkt man mal, was für ein Unterschied das ist etwa zu einem Airbus Neo. Um so wichtiger ist es, dass es jetzt eine Verschärfung der Nachtflugregeln gibt.

Den überwiegenden Teil der Nachtflüge dienen dem Transport von Touristen. Warum muss man nachts um zwei oder morgens um vier in den Urlaub starten?

Wenn es keine Nachfrage gäbe, würde es ja nicht angeboten und verkauft werden.

Warum legt man die Flüge nicht in den Tag?

Das hat mit der Anzahl der Flugzeug-Umläufe zu tun. Normalerweise kann man vom Norden Deutschlands aus ein Flugzeug zwei Mal am Tag auf einen Umlauf zu einer Mittelmeer-Destination schicken – mit den Nachtstunden ist eine dritte Runde möglich. Ohne Nachtflug würde das Angebot schrumpfen. Ein kleiner Teil würde in den Tag verlegt werden, aber der größte Teil würde einfach entfallen, weil es nicht mehr wirtschaftlich angeboten werden könnte. Ich glaube, man muss das heute als moderne Industriegesellschaft akzeptieren. Wir haben einen 24-Stunden-Betrieb am Flughafen Hannover-Langenhagen. Auch in zehn Jahren wird es kein Nachtflugverbot hier geben.

Die Kritiker fordern, dass es nachts zumindest ein kleines Fenster gibt, in dem nicht geflogen wird, etwa von null bis fünf Uhr.

Das Problem daran ist: Sobald das umgesetzt würde, werden neue Forderungen erhoben. Die wahren Kritiker wollen erreichen, dass hier kein Flugzeug mehr abhebt. Und das wird nicht passieren. Wichtig ist doch, dass wir uns an die Auflagen des Gesundheitsschutzes halten und das machen wir. Da werden wir sehr streng überprüft.

Ist der Nachtflug ein Alleinstellungsmerkmal des Flughafens?

Ein nicht unwesentliches. Wir sind ein Standort für die gesamte Luftfahrt, rund um die Uhr, wie das in anderen Ländern übrigens auch üblich ist. Ich möchte außerdem darauf hinweisen, dass es viele Bürger in den entsprechenden Kommunen gibt, die kein Problem mit uns und dem Fluglärm haben. Noch eine kleine Anekdote zum Schluss, die aber stimmt: Es gibt einen mitentscheidenden Grund, warum Paul McCartney in Hannover spielt und nicht in Hamburg. Er kann von Hannover aus nachts wieder zurück nach London fliegen und von Hamburg aus nicht.

Von Inken Hägermann und André Pichiri