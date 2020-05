Flughafen im Millionen-Loch: Hoffnungen auf den Sommerurlaub

Hannover

Sonnig sind die Aussichten zwar immer noch nicht. Doch die steigenden Chancen auf einen Sommerurlaub im Ausland heitern die Stimmung in der Tourismusbranche zumindest etwas auf. Hannovers Reisebüros hoffen jedenfalls auf viele kurzfristige Buchungen, sobald klar ist, wo wann und wie wieder Urlaub möglich ist. Auch der Flughafen Hannover setzt darauf, dass die ersten Ferienflieger bald wieder abheben. Schon jetzt hat die Corona-Krise ein riesiges Loch in die Jahresbilanz gerissen.

Nur langsam nimmt der Betrieb in Langenhagen wieder Fahrt auf. Seit dem 18. Mai fliegt die Lufthansa an sechs Tagen pro Woche eine tägliche Verbindung von Hannover nach München. Ab dem 1. Juni kommen zwei tägliche Flüge nach Frankfurt hinzu. Der wirtschaftliche Schaden, den die Corona-Krise angerichtet hat, ist gigantisch. „Der Hannover Airport wird in diesem Jahr voraussichtlich einen mittleren zweistelligen Millionenverlust hinnehmen müssen“, so Flughafen-Chef Raoul Hille zur Größenordnung der Krise.

1500 Mitarbeiter in Kurzarbeit

Schon früh war klar, wohin die Reise geht, wenn nichts mehr geht. Rund 1500 Mitarbeiter schickte der Flughafen Ende März in Kurzarbeit. Betriebsbedingte Kündigungen konnten dadurch vermieden werden. „Staatliche Hilfen nehmen wir nur in Form von Kurzarbeitergeld entgegen“, stellt Hille klar. Dafür müssen geplante Investitionen gekürzt oder verschoben werden.

Die Hoffnung ruht jetzt auf den Tourismus-Airlines und das Geschäft mit dem Sommerurlaub. Bundesaußenminister Heiko Maas ( SPD) will die weltweite Reisewarnung für Touristen nach dem 14. Juni in der EU aufheben und durch individuelle Reisehinweise ersetzen. Einige Urlaubsländer stehen auch schon in den Startlöchern. Spanien und Griechenland etwa wollen bald wieder Touristen ins Land lassen, spätestens im Juli. Auch die Türkei fühlt sich gut gerüstet und hofft als Nicht-EU-Land auf die Aufhebung der Reisewarnung.

Reisebüro JMS Reisen: Bei Marilena Lüning informieren sich wieder vermehrt Kunden über Reisen ins Ausland. Quelle: Christian Behrens

Und trotzdem: Noch ist unklar, unter welchen Vorgaben der Urlaub in den jeweiligen Destinationen dann tatsächlich möglich ist. „Darauf warten jetzt auch unsere Kunden“, sagt Sandra Postulart vom Reisebüro JMS Reisen in der Marktstraße. Wann fliegt welche Airline welches Ziel an? Wo müssen sich Touristen bei der Einreise einem Corona-Schnelltest unterziehen? Spanien-Urlaub soll erst ab Juli möglich sein, aber kann man eventuell schon früher auf die Kanaren oder Balearen fliegen? „Wir hoffen“, so Postulart, „dass alle offenen Fragen in den kommenden ein bis zwei Wochen geklärt werden. Dann steht einem Urlaub nichts mehr im Weg.“

„Viele Unternehmen werden es nicht schaffen“

Seit März steht der Betrieb in ihrem Reisebüro still. „Wir arbeiten allerdings weiter, um für die Kunden da zu sein, Fragen zu beantworten, die Rückabwicklung der abgesagten Reisen durchzuführen und bei Umbuchungen zu beraten“, so die Chefin. Jeden Tag gebe es Neuigkeiten, die Veranstalter seien zum größten Teil telefonisch nicht mehr zu erreichen. „Aber die Nachfrage und die Unsicherheit der Kunden sind da, damit lassen wir sie nicht allein“, sagt Postulart. „Wir sind ein sehr gesundes Unternehmen und kommen durch diese Krise, aber leider werden es viele Unternehmen im Tourismus nicht schaffen.“ Umso mehr freue man sich über treue Kunden, die weiterhin reiselustig sind.

Auch die Tui gibt sich zuversichtlich. „Viele Menschen wollen unbedingt in den Urlaub. Wir sind gut vorbereitet und die Destinationen, mit denen wir in engem Kontakt stehen, ebenfalls“, versichert Pressesprecherin Anja Braun. Die Reisebüros des Touristikkonzernes verzeichnen demnach „ein „deutlich steigendes Interesse an Urlaubszielen wie den Balearen, Kanaren, Griechenland, Zypern, Portugal oder Kroatien“. Mit einem Vollkaskoschutz für alle Neubuchungen will man abwartenden Kunden schon jetzt die Scheu nehmen. Wer bis Ende Juni bucht, kann bis zu 14 Tage vor Abflug kostenlos umbuchen oder stornieren.

Angebot in Deutschland wird knapp

Allgäu statt Antalya, Borkum statt Ballermann: Wer nicht mehr warten und auf Nummer sicher gehen will, bucht jetzt schon eine Reise innerhalb Deutschlands. Laut Tui-Sprecherin Anja Braun ist die Nachfrage insbesondere an Nord- und Ostsee sowie in den Bergen groß. Im Inland allein wird sich die Reiselust der Deutschen aber kaum befriedigen lassen. Die erhöhte Nachfrage und die Corona-Beschränkungen machen das Angebot knapp. Dazu kommen vergleichsweise hohe Preise. „In der Türkei habe ich beispielsweise ein deutlich attraktiveres Preis-Leistungs-Verhältnis. Gerade für Familien ist das nicht unerheblich“, gibt Sandra Postulart zu bedenken.

Von André Pichiri