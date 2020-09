Hannover

Wolfgang O. war lange treuer Kunde der Tui. Der 69-Jährige aus Oberricklingen hat eine Ferienwohnung in Can Picafort, im Nordosten Mallorcas. Der Weg dorthin und von dort zurück nach Hannover ist für ihn zuletzt jedoch zu einer anstrengenden Odyssee geworden. Mehrfach sagte Tuifly kurzerhand den geplanten Flug ab. „Die machen nur noch eine knallharte Kosten-Nutzen-Rechnung auf dem Rücken der Kunden“, ärgert sich der Rentner. Er scheint kein Einzelfall zu sein.

O. wollte am 15. September von Hannover nach Palma fliegen. Erst am Flughafen erfuhr er, dass der Flug nicht stattfinden würde. „Man hat mir einen Zettel in die Hand gedrückt, dass draußen ein Bus wartet, der die Passagiere nach Hamburg bringt“, berichtet der Mallorca-Fan. Mit gut vier Stunden Verspätung kam er auf der Insel an.

Am Flughafen war niemand von Tuifly zu sehen

Noch schlimmer wurde es beim Rückflug am 19. September. O. berichtet, er habe sich extra am Tag vor dem Abflug im Kunden-Chat von Tui informiert, ob dieser tatsächlich stattfindet. „Das wurde mir so auch versichert“, berichtet er. Am Flughafen Palma sei der Tuifly-Flug jedoch nicht angeschlagen, der Schalter der Airline verwaist gewesen. „Ich musste mich dann durchfragen und habe herausbekommen, dass ich statt um 15 Uhr nach Hannover um 20.30 Uhr nach Düsseldorf fliegen und von dort mit dem Bus nach Hannover gefahren werden sollte“, erzählt er.

Diese Tortur wollte O. nicht mitmachen und buchte stattdessen einen früheren Eurowings-Flug nach Köln. Nach Hannover fuhr er weiter mit der Bahn und war zumindest einige Stunden eher zu Hause als bei der von Tuifly als Ersatz angebotenen Variante.

Tui : Wegen Corona-Reisewarnung Einbruch der Nachfrage

Trotz dieser Ärgernisse gab O. Tuifly erneut eine Chance, wollte am 24. September mit der Airline nach Palma fliegen. Im Kunden-Chat versicherte man ihm abermals noch am Vortag, dass der Flieger von Hannover aus starten würde. Am Flughafen selbst dann erneut Ernüchterung. „Die haben den Flug trotzdem einfach gestrichen und wollten mich wieder mit dem Bus irgendwo hin fahren. Das habe ich aber nicht mitgemacht und bin direkt nach Hause“. Für O. steht fest: „ Tui ist künftig die letzte Airline, bei der ich noch einen Flug buchen werde“. Die Kosten, die ihm entstanden sind, rund 500 Euro, will er sich zurückholen, sich dafür auch einen Anwalt nehmen.

Tuifly teilt auf Anfrage der NP mit, „dass wir, wie alle Fluggesellschaften, im Moment unsere Flugpläne auf die Balearen konsolidieren“. Durch die Reisewarnung sei die Nachfrage „zur Zeit extrem gesunken“. Deshalb würden Flüge „zusammengelegt“. Dies sei in den meisten Fällen rechtzeitig vorgenommen und kommuniziert worden. Allerdings gäbe es „auch einzelne Fälle, wo dies erst in der Nacht vor dem Abflug geschieht“.

Für die „kurzfristigen Anpassungen“ entschuldigt sich das Unternehmen. Man unternehme „weiterhin alles Mögliche, um unseren Gästen in diesen volatilen Zeiten noch Flüge auf die Balearen anbieten zu können“. Durch Corona ist der Ferienflieger in die Schieflage geraten. Im Sommer hieß es, dass Tuifly seine Flotte und Belegschaft halbieren wolle.

Anwalt: Airlines interessiert vor allem die Auslastung der Flieger

Tatsächlich scheint O. kein Einzelfall zu sein. „ Tuifly hat im Moment große Probleme ihre Maschinen zu füllen. Das geht allen anderen Airlines aber auch so“, sagt Anwalt Paul Degott aus Hannover, der sich auf Flugrecht spezialisiert hat. Er geht sogar davon aus, dass die Airlines oft ihre Kunden bewusst lange im unklaren ließen. Im Vordergrund stehe die Steuerung der Auslastung. Zwar entstünden Kosten für den Bustransfer zum anderen Flughafen. „Das machen viele Passagiere aber zähneknirschend mit“, sagt Degott.

Auch die Entschädigungen, die diesen zustehen, nähmen viele nicht in Anspruch. Auch das kalkulierten die Airlines in ihrer Rechnung ein. Im Falle von Wolfgang O. geht der Anwalt davon aus, dass diesem aufgrund der Länge des Fluges laut Fluggastrechteverordnung sowohl für den Hin- als auch für den Rückflug 400 Euro Entschädigung zustehen. Zwar könne die Airline „außerordentliche Umstände“ wie Corona geltend machen. Allerdings müsse diese beweisen, dass der Flug tatsächlich deswegen ausgefallen sei. Die Steuerung der Auslastung reiche nicht als Grund.

„Verbraucher müssen nicht alles hinnehmen“

Auch die Verbraucherzentrale Niedersachsen berichtet von einer ganze Reihe von Fällen, in denen Fluggäste unangenehme Erfahrungen mit Stornierungen machen mussten. „Das Problem ist, dass es so kurzfristig passiert. Die Verbraucher müssen aber nicht alles hinnehmen“, sagt Tiana Preuschoff, Juristin bei der Verbraucherzentrale. Die Ersatzbeförderung müsse „zumutbar“ sein. Auch die Corona-Pandemie könne nicht für alles als Entschuldigung herhalten.

Die Absage der Flüge sei „in erster Linie immer Sache der Airlines“, sagt Kristin Peschel, Sprecherin des Airports Hannover. Aufgrund der Corona-Situation seien die Airlines zurzeit „wahrscheinlich eher flexibel in ihren Entscheidungen“. Im August und September seien rund 80 Prozent der Passagiermenge des Vorjahreszeitraums erreicht worden.

Von Christian Bohnenkamp