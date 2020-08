Langenhagen

9:08 Uhr. Am Flughafen Hannover ist es ruhig an diesem Sonntagmorgen, fast schon verschlafen. In der Abflughalle des Terminal A sitzen vereinzelt Personen mit Maske auf den Sitzbänken, andere holen sich bei Mövenpick einen Kaffee oder eine Kleinigkeit zum Frühstücken. Auf der großen Fluganzeige des Terminals sind nur zwei von drei Tafeln mit heutigen Flügen belegt: Neben den Destinationen Istanbul, München oder Paris werden auch drei Flüge nach Palma de Mallorca angezeigt. Jene beliebte Urlaubsinsel, die am Freitag von der Bundesregierung zum Risikogebiet erklärt wurde – wie gesamt Spanien (außer der Kanarischen Inseln).

Eine Warnung, die bereits am Sonntag sichtbaren Einfluss auf die Flüge ab Hannover hat. Um 10:35 Uhr soll an diesem Tag die erste Maschine mit der Flugnummer EW 3592 in Richtung Mallorca starten. Nur wenige Urlauber stehen an den Check-In-Schaltern 121 bis 123 der Fluggesellschaft Eurowings. Eine dortige Mitarbeiterin berichtet: „Die Maschine ist nur noch zu etwa einem Viertel ausgelastet.“ Wie viele Plätze genau belegt seien, dürfe sie nicht sagen. Aber: „Es hat sich schon bemerkbar gemacht, dass etwa Tui seine Reisen abgesagt hat.“ Der hannoversche Reiseriese hatte auf die Reisewarnung umgehend reagiert und angekündigt, alle Pauschalreisen nach Spanien für Kunden kostenlos zu stornieren.

„Wenn der Opa von unserer Reise liest, bekommt er einen Herzinfarkt“

Die restlichen Passagiere, die an diesem Tag dennoch in die Eurowings-Maschine nach Mallorca steigen, haben autark über die Fluggesellschaft oder andere Portale gebucht. Der Großteil will nicht mit uns über die anstehende Reise ins Risikogebiet sprechen. Liegt es an einem schlechten Gewissen, dass die Warnung des Auswärtigen Amts nicht Ernst genommen wird? Möglich. „Wenn der Opa von unserer Reise liest, bekommt er einen Herzinfarkt“, begründet etwa ein Familienvater mit Partnerin und Kind, dass er nicht mit uns sprechen möchte.

Kaum was los: Vera Klein (69) ist am Sonntag eine von wenigen Fluggästen, die mit Eurowings nach Mallorca fliegen. Quelle: Michael Wallmüller

Rentnerin Vera Klein (69) aus Göttingen fliegt an diesem Sonntagvormittag trotz Reisewarnung mit. Normalerweise wäre sie mit ihrem Ehemann im September für vier Wochen auf die Ferieninsel geflogen, die Reise hätten sie aber nun abgeblasen. Warum sie trotzdem fliegt? „Wir haben eine Ferienwohnung auf Mallorca. Wir sind nun ein halbes Jahr nicht dort gewesen, die nächste Reise steht in den Sternen. Ich muss da einmal nach dem Rechten schauen“, erklärt sie. „Sonst würde ich nicht fliegen.“

„Abstand halten, Maske tragen, Rücksicht üben“

Der Bundesverband der Deutschen Tourismuswirtschaft (BTW) bedauere derweil „die Notwendigkeit einer Reisewarnung für das beliebteste Auslandsreiseziel der Deutschen“, so BTW-Generalsekretär Michael Rabe. Aber: „Die Entscheidung der Bundesregierung ist jedoch zu akzeptieren, da der Gesundheitsschutz die höchste Priorität für die Tourismusbranche hat.“ Grund: steigende Fallzahlen. Er appelliert an die Vernunft von Reisenden, die geltenden allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln einzuhalten: „Abstand halten, Maske tragen, Rücksicht üben – das geht, egal wo man sich aufhält.“

Dass Mallorca als Risikogebiet eingestuft wurde, kann auch Vera Klein nach den Medienberichten über steigende Infektionszahlen verstehen. Es macht sie dennoch traurig: „Das ist schlimm für die ganze Insel. Die Menschen leben dort vom Tourismus.“ Bei der anstehenden Reise mache sie sich auch Sorgen um ihre Gesundheit. Deshalb bleibe sie auch nicht lange: „Mein Rückflug geht schon am Mittwoch.“ Danach wolle sie sich umgehend am Flughafen testen lassen und bis zum Testergebnis vorläufig in Quarantäne begeben. „Als Rentnerin habe ich zum Glück keinen Druck von einem Arbeitgeber.“

„Uns war das Risiko in der Gruppe zu hoch“

Denn Sommerurlauber, die aus Risikogebieten zurückkehren, sind verpflichtet sich innerhalb von drei Tagen auf eine mögliche Corona-Infektion testen zu lassen. Solange kein negatives Testergebnis vorliegt, müssen sie sich zudem in Quarantäne begeben. Möglich jedoch, dass sich Vera Klein und andere Rückkehrer auf Wartezeiten einstellen müssen. Am Sonnabend hatte sich vor dem Corona-Testzentrum am Flughafen Hannover eine mehr als Hundert Meter lange Schlange gebildet, nachdem drei Rückflüge aus Palma de Mallorca in Langenhagen gelandet waren.

Genervte Mallorca-Reiserückkehrer: Lange Schlangen vor dem Corona-Testzentrum am Flughafen Hannover sollen „Ausnahme“ bleiben. Quelle: Ingo Rodriguez

„Das war eine Ausnahme“, erklärt Bettina Martin, Sprecherin der Johanniter, die das Corona-Testzentrum am Flughafen im Auftrag der Kassenärztliche Vereinigung (KVN) für Flugreisende betreiben. Weil alle Ferienflieger kurz nacheinander landeten, „war es schwer den normalen Dienst durchzuführen“. In Schnitt müssten Flugreisende aus Risikogebieten sonst „nur eine halbe Stunde“ warten. Die Sprecherin kündigt aber an: „Wir wollen uns am Montag direkt mit der KVN und dem Flughafen beraten, wie das zukünftig in solchen Fällen besser geht.“

Dem Ganzen aus dem Weg gegangen, ist derweil die hannoversche Grundschullehrerin Gesa Börner. Mit mehreren Freundinnen hatte sie bereits im Dezember, noch vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie in Europa, ihre einwöchige Mallorca-Reise gebucht. Sie wäre am Sonntag ebenfalls mit Eurowings von Langenhagen nach Mallorca geflogen, aber: „Uns war das Risiko in der Gruppe und gegenüber unseren Arbeitgebern zu hoch.“ Der Grund: Die Schule startet wieder am Donnerstag, den 27. August. Für Börner hätte die Arbeit bereits den Montag zuvor wieder begonnen. „Quarantäne wäre keine Option gewesen. Die Entscheidung ist uns leicht gefallen.“

Pauschalreisen besser abgesichert

Die Freundinnen-Gruppe hatte Flüge und Unterkunft individuell gebucht. Bezüglich der Kostenerstattung wegen der spontan eingetretenen Reisewarnung berichtet Börner: „Von Airbnb haben wir das Geld für unsere Unterkunft umgehend erstattet bekommen. Bei Eurowings war das schwieriger. Da bekommen wir jetzt nur das Geld wieder, so sagte man uns, weil sich im Vorfeld die Abflugzeiten mehrfach geändert hatten.“ Den Rückflug hätten sie über Ryanair gebucht, die Hoffnung auf Erstattung sei minimal.

Die Verbraucherzentrale informiert bereits auf ihrer Website: „Pauschalreisen sind besser abgesichert als individuell gebuchte Reisen, bei denen Sie Flug, Unterkunft etc. einzeln buchen.“ Bei Individualreisen hänge es an den Angaben und Stornierungsbedingungen der jeweiligen Anbieter. Doch so oder so: Die Laune wollen sich Börner und ihre Freundinnen nicht vermiesen lassen: „Wir haben uns nach der Stornierung direkt alternativ umgeguckt. Wir fahren jetzt für fünf Tage nach Dänemark.“

Von Jens Strube