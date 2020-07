Hannover

Schnellen Schrittes kommt ein Mann aus dem Flughafen gelaufen, er zieht einen Koffer hinter sich her. „Ist das ein Testzentrum, ist das freiwillig?“, fragt er eine Mitarbeiterin des Airports. Sie bejaht, er überlegt kurz, bevor er mit seinem Koffer am Testzentrum vorbeigeht.

Die ersten Passagiere für die freiwilligen Corona-Tests im Testzentrum der Johanniter auf der Parkfläche des Terminal C vor dem Flughafen Hannover kommen knapp 30 Minuten nach der Landung ihrer Maschine um 2:10 Uhr aus Izmir. Ein Pärchen will sich testen lassen. Sie sind die ersten von mehr als 60 Personen, die sich in dieser Nacht das Angebot der kostenlosen Tests in Anspruch nehmen.

Anzeige

Corona-Test der Johanniter dauert etwa sechs Minuten

„Wir haben bei dem ersten Paar, was die Teststrecke durchlaufen hat, mal die Zeit genommen“, so Sylke Heun, Fachbereichsleitung Medienservice und Kommunikation der Johanniter Niederachsen Mitte, „es waren sechs Minuten, die sie gebraucht haben“. Trotzdem bildet sich eine kleine Schlange Wartender, auch wenn der große Ansturm ausblieb. „Es war ja wirklich unsere Premiere hier, wir hatten mit gar nichts gerechnet, angefangen von es kommt niemand bis hin zu es kommt der ganze Flieger“, sagt Heun.

Weitere NP+ Artikel

Neugierig: Reiserückkehrer spähen durch den Bauzaun, der das Testzentrum am Flughafen umgibt. Quelle: NP

Testzentrum am Flughafen kein befristeter Auftrag

Die Flieger aus der Türkei, ein zweiter aus Antalya landete eine halbe Stunde nach der Maschine aus Izmir, waren in der Nacht zu Donnerstag die ersten Maschinen aus einem Risikogebiet, bei denen die Passagiere sich freiwillig testen lassen konnten. In den nächsten Tagen steht das Testzentrum der Johanniter Reiserückkehrern für die freiwilligen Tests weiter zur Verfügung. „Es ist ein nicht befristeter Auftrag“, so Heun. Die Parkfläche auf der Ankunftsebene vor Terminal C am Flughafen wird in nächster Zeit Testgebiet bleiben.

Von NP