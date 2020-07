Hannover

Es ist ein Bild, das sonst eher dem eines Spielfilms gleicht. Nicht einem guten, sondern eher einem, der einen Ausnahmezustand zeigt. Am Flughafen Hannover sind die Gänge verlassen. Die Abflughallen sind so gut wie leer. In den offenen Büros, in denen man noch vor ein paar Wochen Last-Minute-Reisen buchen konnte, stehen keine Computer mehr und die Kabel hängen von der Decke. Was vor der Corona-Pandemie einmal der Ort der Sehnsucht und Reiselust war, ist zu einem traurigen Bild der Krise geworden.

Jolina Herzog (18) ist zu Auszubildende in einem der wenigen Reisebüros, die am Flughafen überhaupt noch geöffnet haben. „Es ist so gut wie gar nichts los. Die Menschen haben Angst davor zu verreisen“, sagt sie. Vor der Pandemie habe sie täglich zwischen fünf und sechs Reisen verkauft, heute freue sie sich, wenn es eine sei. Denn neben der Angst der Menschen spiele auch die Tatsache eine Rolle, dass noch immer kurzfristig Reisen abgesagt werden.

Nur wenige Menschen steigen in den Flieger

Auch Daniela Seifert (44) aus Potsdam hat lange gebangt, ob sie ihre Reise nach Fuerteventura überhaupt antreten kann. „Meiner Freundin wurde die Buchung einen Tag vor dem Urlaub storniert“, berichtet sie. Doch Daniela Seifert hat Glück, sie darf ihren Urlaub, den sie bereits vor der Pandemie gebucht hat, antreten. Sie gehört zu den wenigen Menschen, die an diesem Samstag in Hannover in einen Flieger steigen. Doch einfach lief es dennoch nicht. Eigentlich sollte sie aus Nürnberg abfliegen, doch die Flüge in ihr Urlaubsland wurden bis September gestrichen. „ Hannover war unsere letzte Chance, hätte das nicht geklappt, hätten auch wir zu Hause bleiben müssen.“ Gemeinsam mit ihren Kindern Walter (12) und Anni (9) will sie Ausspannen, vor einer Corona-Infektion fürchtet sie sich dabei nicht. „Auf Fuerteventura sind die Infektionszahlen gering“, ist sie überzeugt. Außerdem glaube sie daran, dass das Hotel die Hygienestandards einhalte.

Freuen sich auf den Urlaub: Markus Mende und Judith Baro-Mende. Quelle: Christian Behrens.

Auch Judith Baro-Mende und Markus Mende, die in den gleichen Flieger steigen, fürchten sich nicht vor dem Virus. „Uns ist es lieber nach Fuerteventura zu reisen, als an die überlaufene Nordsee“, sagt Judith Baro-Mende. Nachdem seine Kuba-Reise gestrichen wurde, hatte das Paar nämlich einen Urlaub auf Sylt gebucht. „Nachdem wir aber mitbekommen haben, was dort los ist, haben wir kurzfristig storniert und die Reise in den Süden gebucht“, erzählt sie. Jetzt freuen sie sich, Abstand von der Krise zu gewinnen, sagen sie und stoßen mit ihrem Prosecco auf den Urlaub an. Aber das Coronavirus bleibt dennoch. „Wir haben mehrere Masken dabei. Und auch wenn die Regeln weniger strikt sind als auf Mallorca, werden wir sie immer tragen. Wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen.“

Die Angst vor der Infektion im Flugzeug

Halten an der Reise auf die Kanaren fest: Lena Buchholz und Gerd Bringewat. Quelle: Christian Behrens

Doch unter den Abfliegenden sind nicht nur Menschen, die ohne Sorge ihre Reise antreten. Lena Buchholz (71) hat Angst, sich im Flugzeug zu infizieren: „Auch wenn das Flughafenpersonal sehr bemüht ist, uns die Angst zu nehmen, fürchte ich mich dennoch davor, dass die Abstände nicht eingehalten werden oder doch ein Passagier an Bord ist, der erkrankt ist.“ Die Reise abzusagen, kam für sie und ihren Partner Gerd Bringewat (65) allerdings nicht infrage. „Wir fliegen seit 2011 jedes Jahr auf die Kanaren, deswegen wollten wir das auch in diesem Jahr tun.“ Aber trotzdem malen sich die beiden aus, wie der Alltag in ihrem Urlaubsziel mit der Pandemie wohl aussehen wird. Denn auch, wenn sie sich viel informiert haben, wissen sie das eben noch nicht, bevor sie in den Flieger steigen.

Anders ist das bei den Reisenden, die gerade aus ihrem Urlaubsort zurückkehren. Janice Grünewald (23) ist auf dem Weg mit ihrem Koffer zur Bahnstation. Ihr Flug aus Mallorca ist vor einer halben Stunde gelandet. „Dort ist es, wie in Deutschland auch“, berichtet sie. Sie habe sich sicher gefühlt, anders als sie es sonst gewohnt sei, sei das Hotel aber ziemlich leer gewesen. Auch sie hat sich nicht davor gefürchtet, die Reise anzutreten. „Ob ich an der Ostsee sitze oder in Spanien, spielt doch eigentlich keine Rolle“, zeigt sie sich überzeugt.

Leere Anzeigetafeln: Anders als vor ein paar Wochen werden nur noch zwei der drei Anzeigetafeln benötigt, um die Flüge anzuzeigen. Quelle: Christian Behrens

Doch offenbar gilt das nicht für alle. Denn hinter ihr hängen die drei großen Tafeln, die die Flüge anzeigen. Doch anders als sonst, werden bloß zwei von ihnen tatsächlich benötigt. Der Alltag mit dem Coronavirus ist zumindest am Flughafen Hannover weit entfernt von einer Normalität.

Von Mandy Sarti