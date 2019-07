Langenhagen

Es soll die Abschiebepraxis erleichtern – und ruft Widerstand auf den Plan. Gegen das geplante landesweite Abschiebezentrum in Langenhagen haben am Donnerstagnachmittag etwa 50 Demonstranten am Flughafen protestiert.

Gestartet hatte der lautstarke Protestmarsch gegen 15.30 Uhr vor der Landesaufnahmebehörde u...