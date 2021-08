Hannover

Statt in die Sonne ging es auf die Wache: Die Bundespolizei am Flughafen Hannover hat am Wochenende eine Diebin (37) und einen Betrüger (23) vor der Ausreise in die Türkei aus dem Verkehr gezogen. Die beiden unabhängig voneinander Festgenommenen sollen beide aus Verurteilungen stammende Geldstrafen nicht gezahlt haben.

Der 23-jährige deutsche Fluggast wollte am Sonntag in die Türkei nach Diyarbakir ausreisen. Bei der grenzpolitischen Ausreisekontrolle stellten die Beamten jedoch fest, dass der Betroffene noch eine Geldstrafe in Höhe von 2000 Euro offen hatte. Diese hätte er nach einer Verurteilung wegen Betrugs zahlen, oder stattdessen für 50 Tage in Gefängnis gehen müssen.

Nachdem ein Verwandter den gesamten Geldbetrag aufbringen und bei einer anderen Polizeidienststelle einzahlen konnte, durfte der Betroffene weiterreisen. Es würden jedoch weitere gerichtliche Forderungen über 800 Euro aus der Straftat sowie 73,50 EUR gerichtliche Kosten bestehen, so die Bundespolizei. Ihn erwartet demnächst ein weiteres Betrugsverfahren.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Statt Türkei: 37-Jährige muss ins Gefängnis

Bereits am Freitag wurde eine 37-Jährige an der Ausreise in die Türkei gestoppt. Die deutsche Staatsbürgerin wollte nach Adana reisen und wurde ebenfalls bei der Ausreisekontrolle aufgegriffen. Die in fünf Fällen verurteilte Diebin hatte ihre Geldstrafe in Höhe von 3900 Euro (alternativ 130 tage Haft) bislang nur teilweise gezahlt. Auch die ergangene Ladung zum Strafantritt hatte sie missachtet.

Da sie die noch offene Summe nach der Festnahme nicht begleichen konnte, wurde sie an die zuständige Justizvollzugsanstalt übergeben. Dort musste sie die fällige Restersatzfreiheitsstrafe von 108 Tagen antreten.

Von Jens Strube