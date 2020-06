Flughafen Hannover: 189 Menschen fliegen erstmals wieder mit Tuifly nach Mallorca

Hannover

Bereits um 6 Uhr ist es mit 18 Grad sommerlich warm in der Morgendämmerung von Hannover. Doch der Himmel zieht sich zu, die Wolken am Himmel kündigen bereits früh den vorhergesagten Regen an. 189 Personen dürfte dies in diesem Augenblick egal sein. Aus ganz Deutschland angereist, werden sie um 8:30 Uhr die ersten Touristen sein, die seit dem Corona-Shutdown im März wieder vom Flughafen Hannover in den Urlaub fliegen. Sie gehören zu den ersten Besuchern auf Mallorca und spüren vor allem eins: Vorfreude.

So auch die Zwillinge bei Lukas und Lennart Berg (20), die mit Freundin Lea Schweder (20) aus Dorsten in Nordrhein-Westfalen angereist sind. In Terminal A, direkt nach dem Check-In am Schalter A108, berichtet Lukas Berg: „Unsere erste Reise wurde storniert. Dann kam das neue Angebot und dann haben wir letzte Woche spontan umgebucht.“ Sein Zwillingsbruder Lennart ergänzt: „Wir hatten den Urlaub schon lange geplant, wollten das jetzt einfach durchziehen.“

Anzeige

„Wir fühlen uns ein bisschen wie Versuchskaninchen“

Eigentlich wollten sie als 10er-Gruppe fliegen, am Ende sind nur sie übrig geblieben: „Der Rest wollte wegen der aktuellen Situation nicht mehr mit.“ Nervös seien sie aber alle nicht: „Ich könnte mich auch hier in Deutschland anstecken. Dort vor Ort herrschen die gleichen Maßnahmen wie zu Hause“, sagt Lea Schweder und ergänzt: „Nur, dass dort besseres Wetter ist.“

Weitere NP+ Artikel

Vorfreude: Die Zwillinge Lukas (links) und Lennart (rechts) Berg fliegen zusammen mit Freundin Lea Schweder nach Mallorca. Quelle: Jens Strube

Lesen Sie auch: Auch ab Hannover: Erste Urlauber fliegen nach Mallorca

Auf Mallorca will das junge Dreiergespann das Abitur der 20-Jährigen Lea Schweder feiern - aber ohne Party, wie Lukas Berg sagt: „Wir wollen einfach mal wieder raus aus dem aktuell eintönigen Alltag und das mediterrane Klima genießen.“ Trotz der Vorfreude, wissen sie um die Bedeutung des Pilotprojekts des hannoverschen Reiseveranstalters Tui, der testweise ein Kontingent von bis zu 2000 Urlaubern auf die Reise nach Mallorca schicken darf. Denn offiziell öffnet Spanien erst am 21. Juni wieder seine Grenzen für Reisende aus dem Schengen-Raum. Damit gehören sie europaweit zu den ersten Touristen seit Corona-Beginn. Lennart Berg gibt zu: „Wir fühlen uns ein bisschen wie Versuchskaninchen. Wir sind auch mitverantwortlich für die weitere Reiseentwicklung.“

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Touristen und Flughafenmitarbeiter freuen sich

Auch das Ehepaar Joachim (59) und Violetta (58) Heske aus Paderborn hat die Boeing 737-800 von Tuifly bestiegen. Ursprünglich wollten sie schon über Ostern nach Mallorca fliegen, doch auch ihre Reise wurde vom Reiseveranstalter storniert. Als das neue Angebot vergangene Woche reinkam, hätten sie nicht lange überlegt, direkt zugeschlagen: „Wir freuen uns einfach auf Urlaub, Sonne, Strand und Erholung“, sagt die 58-Jährige.

Aus Paderborn: Das Ehepaar Joachim und Violetta Heske hat am Schalter A107 bei Bodenstewardess Dilara Uysal eingecheckt. Quelle: Jens Strube

Lesen Sie auch: Flughafen Hannover bereitet sich auf den Re-Start vor

Dilara Uysal (22) arbeitet als Bodenstewardess am Check-In-Schalter A107 an diesem Morgen. „Es ist schön wieder zu arbeiten und ein tolles Gefühl, dass die Menschen wieder in den Urlaub fliegen.“ Seit Mitte März ist sie in Kurzarbeit, hat heute wieder ihren ersten Tag. Am Schalter überreicht sie den eincheckenden Fluggästen ein Info-Papier mit vier Fragen. Diese müssen vom Gast alle mit nein beantwortet werden. „Wenn eine Frage mit ja beantwortet wird, kann diese Person leider nicht mitfliegen.“ Dies war Donnerstagmorgen nicht der Fall, alle 189 Passagiere des ausgebuchten Ferienfliegers konnten an Bord.

In Kürze mehr.

Lesen Sie auch

Von Jens Strube