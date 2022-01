Hannover

Am Flughafen Hannover und anderswo kam es zum Start der Herbstferien zu massiven Problemen bei der Sicherheitskontrolle, zu Warteschlangen, entnervten Fluggästen – bis hin zu Verspätungen und nicht mitgenommenen Reisenden. Damals wurde von den Beteiligten gesagt: Wir sind dabei, das zu beseitigen und die Lage zu entspannen. Die NP hat nachgefragt, wie der Stand der Dinge ist.

Auf Initiative Niedersachsens wurde laut dem hiesigen Ministerium jüngst von der Verkehrsministerkonferenz der Länder einstimmig beschlossen, „dass die Sicherheitskontrollen der Flughäfen mit mehr Personal ausgestattet werden müssen. Insbesondere während der Sommermonate und der Ferienzeiten.“ Für die Passagierkontrollen am Flughafen Hannover wie anderswo ist die Bundespolizei zuständig.

Die Chaos-Folgen

Anlass des Beschlusses der Verkehrsminister waren die massiven Probleme zu Beginn der Herbstferien durch unterbesetzte Kontrollspuren. Es gab lange Schlangen vor der Sicherheitskontrolle, kam teils zu erheblichen Abflug-Verspätungen, in einzelnen Fällen flogen Maschinen nur mit einem Teil der gebuchten Fluggäste ab. Teils waren auch die Checks durch die Corona-Maßnahmen mit ursächlich für das Chaos.

Nun ist laut dem Niedersächsischen Ministerium für Wirtschaft und Verkehr „das Bundesinnenministerium gefordert, hierfür schnellstmöglich Abhilfe zu schaffen!“ Allerdings können die Länder das Innenministerium nicht zu verbindlichen Kontrollen verpflichten: „Wie alle Beschlüsse der Verkehrsministerkonferenz hat auch dieser in erster Linie eine politische Wirkung“, räumt das Verkehrsministerium auf Anfrage ein.

Mehr Flugverkehr – wird aufgestockt?

Da laut dem Ministerium damit zu rechnen ist, dass „in den kommenden Jahren, nach Covid-19“, wieder mehr Menschen mit dem Flugzeug reisen, würden „dementsprechend auch die Kontrollkräfte aufgestockt“. Eine Vorstellung, in welcher Größenordnung das sein sollte, nennt das Ministerium nicht. Unklar ist auch, warum das Ministerium in Hannover da optimistisch ist, denn abgesehen von dem unverbindlichen „Beschluss“ ist es Sache der Bundespolizei, wie sie die Kontrollen zu bewältigen denkt. Und das Verkehrsministerium berichtet selbst, man erwarte „den nächsten hohen Personalbedarf im Zuge der Osterferien 2022. Zahlen dazu veröffentlicht die Bundespolizei nicht“.

Und wer trägt die Kosten?

Die Kosten für die Kontrollkräfte seien „überwiegend in den Luftsicherheitsgebühren enthalten“, erklärt das Ministerium in Hannover. Diese würden „von den Airlines getragen und regelmäßig auf die Ticketpreise umgelegt“. Da die Zahl der Passagiere proportional steigen werde, seien „kaum zusätzliche Kosten für die Passagiere“ zu erwarten.

Was dieser Beschluss bedeutet und ob er wohl konkrete Folgen wie mehr Personal und mehr Kosten zeitigen wird, ob das gegebenenfalls eher in Eigenregie oder durch beauftragte Dienstleister geschafft werden soll, dazu will sich die Bundespolizei selber nicht konkret äußern: „Politische Statements oder Forderungen werden grundsätzlich nicht von der Bundespolizei kommentiert.“ Man unterstehe ja „zudem als Bundesbehörde dem Bundesministerium des Innern und für Heimat“.

Herbstferien 2021: Lange Warteschlangen am Flughafen Hannover. Quelle: droese_r

Lage aktuell entspannt?

Zu aktuellen Lage an den Kontrollstellen am Flughafen Hannover verweist die Bundespolizei auf ein derzeit im Vergleich zu den Herbstferien „weitaus geringeres Fluggastaufkommen“. Im Ministerium sieht man das ähnlich: „Unseren Erkenntnissen nach gibt es aktuell keine spürbaren Wartezeiten vor den Sicherheitskontrollen“ heißt es auf Anfrage. Das liege „einerseits an den saisontypisch geringen Passagierzahlen, andererseits auch an den Folgen von Covid-19“.

An den „zu optimierenden Abläufen“ seien ja mehrere Behörden, Unternehmen „und alle Sicherheitspartner am Flughafen“ beteiligt, erklärt die Bundespolizei auf Anfrage. Darunter die Bundespolizei selber, der Sicherheitsdienstleister, die Fluggesellschaften, die Handlingsgesellschaften und der Airport Hannover.

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Maßnahmen nach „Task-Force“

Durch eine eingerichtete Arbeitsgruppe, genannt „Task-Force“ seien verschiedene Maßnahmen initiiert worden, um die Abläufe „zu optimieren und Wartezeiten zu verkürzen“.

Demzufolge hätten „die Maßnahmen der Bundespolizei - etwa der Hinweis an Reisende zur Vorbereitung auf die Luftsicherheitskontrolle - „deutlich zur Optimierung beigetragen“.

Der Dienstleister habe verschiedene Maßnahmen initiiert. So seien vorübergehend Luftsicherheitsassistenten von anderen Standorten am Flughafen Hannover im Einsatz gewesen und einige „im Rahmen der Kurzarbeit freigesetzte Luftsicherheitsassistenten“ wieder eingestellt worden. Und noch im Dezember sollte die Ausbildung zusätzlicher Mitarbeiter beginnen.

Von Ralph Hübner