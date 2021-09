Hannover

Das ehemalige Schulzentrum in Ahlem soll erneut zur Unterkunft für Flüchtlinge werden. Wie die Stadt Hannover am Freitag mitteilte, sollen diese ab dem 23. September dort einziehen. Bis zu 160 Menschen sollen dort untergebracht werden. Das Schulzentrum war bereits von 2014 bis 2017 als Notunterkunft für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt worden, damals für bis zu 200 Personen.

Sinkende Flüchtlingszahlen bei gleichzeitiger Fertigstellung von neuen Flüchtlingsheimen führten dazu, dass das Schulzentrum nicht mehr als Notunterkunft benötigt wurde. Die Stadt hielt diese jedoch in Reserve, nutzte das Gebäude zuletzt über den Winter und bis Mai als Tagesaufenthalt für Obdachlose.

Hannover muss 1589 Flüchtlinge neu unterbringen

Die neuen Entwicklungen vor allem in Afghanistan lassen nun jedoch steigende Flüchtlingszahlen erwarten. Das Land hat bereits angekündigt, dass sich die Zuweisungen erhöhen werden. Laut Stadtsprecherin Michaela Steigerwald soll Hannover in den kommenden zwölf Monaten 1589 Flüchtlinge neu unterbringen.

Seit 2018 lebten in den Unterkünften der Stadt im Schnitt 4000 Flüchtlinge. Ein- und Auszüge hielten sich die Waage. „Wir gehen jedoch davon aus, dass die Neuzuweisungen in den kommenden Wochen unsere Kapazitäten auslasten, sodass die Inbetriebnahme des Schulzentrums Ahlem notwendig wird“, kündigt Sprecherin Steigerwald an. In den vergangenen Wochen waren dort deshalb kleinere Reparaturen durchgeführt worden.

Stadt sucht weitere Immobilien für Flüchtlinge

Viele der Flüchtlinge, die in Ahlem untergebracht werden sollen, werden wohl aus Afghanistan stammen. Laut Stadt hängt das allerdings von den Zuweisungen des Landes ab. „Die Menschen werden aus unterschiedlichen Herkunftsländern stammen“, sagt Steigerwald.

Ob die Reserveunterkunft in Ahlem dauerhaft reichen wird, ist allerdings fraglich. „Die Stadt Hannover prüft aktuell, an welchen Standorten eine bauliche Erweiterung möglich ist“, erklärt die Sprecherin. Zudem nimmt sie aktuell weitere Immobilien in Augenschein, die für eine Unterbringung in Frage kommen könnten. Den Betrieb der Notunterkunft wird wie schon in den Jahren 2014 bis 2017 das Deutsche Rote Kreuz übernehmen.

Von Christian Bohnenkamp