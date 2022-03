Hannover

Der Messebahnhof Hannover-Laatzen fungiert bereits seit einigen Tagen als bundesweites Drehkreuz für Geflüchtete aus der Ukraine. Täglich kommen in Sonderzügen Hunderte Menschen an – es sind meist Frauen und Kinder, die aus Angst vor Putins Truppen ihre Heimat verlassen haben.

Am Messebahnhof werden sie dann mit Bussen auf das gesamte Bundesgebiet verteilt. Einige ohne konkretes Ziel in Deutschland bleiben für eine kurze Zeit zunächst in Laatzen. Land und Region betreiben dafür seit Donnerstag in Messehalle 13 eine Notunterkunft für rund 1000 Menschen als Außenstelle der Landesaufnahmebehörde.

Mittlerweile kämen täglich rund 1200 bis 2000 Geflüchtete aus der Ukraine an, berichtet Ralf Selbach. Der Landesvorsitzende des Deutschen Roten Kreuz (DRK) Niedersachsen fordert Politik und Behörden zum Handeln auf: „Wir hoffen sehr, dass da die Organisation noch optimiert wird, sodass die, die gar nicht in Deutschland bleiben wollen, das Land auch direkt verlassen können.“ Das würde die Hilfsorganisationen vor Ort entlasten.

Denn um die Menschen zu versorgen, sind auf dem Messebahnhof Hunderte Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler im Dauereinsatz. Alleine das DRK setze pro Schicht ungefähr 50 Helferinnen und Helfer an den Gleisen und in den Hallen ein. Viele seien derzeit nicht von ihren Berufen freigestellt, so Selbach. Er appelliert daher an den niedersächsischen Landtag: „Wir brauchen eine entsprechende Regelung oder wir kommen perspektivisch in Personalengpässe.“

Von RND