Hannover

Bei Messen werden hinten in der Ecke in Halle 27 auf dem Messegelände in Hannover Snacks und Getränke verkauft, jetzt warten vor dem Eingang vor allem Mütter mit ihren Kindern auf medizinischen Rat. Kinderärztin Tatjana Seidler kümmert sich dort die jungen Patienten, die meisten Mütter kommen derzeit mit Mädchen und Jungen, die unter einem Magen-Darm-Infekt leiden, berichtet die 43-jährige Medizinerin, die ukrainisch spricht.

Seidler ist eine der Ärztinnen und Ärzte, die sich derzeit ehrenamtlich um medizinische Versorgung der auf dem Messegelände untergebrachten Flüchtlingen aus der Ukraine kümmert. „Es gibt auch im ärztlichen Bereich ein unendlich großes Maß an ehrenamtlicher Hilfe“, berichtet der Vorsitzende der Bezirksstelle der Ärztekammer Hannover, Thomas Buck. Aber man müsse jetzt zusehen, das Ganze in „geordnete Bahnen zu lenken“, meint er.

„Ärzte brauchen Dolmetscher und Fachangestellte“

Es müssten noch einige Hürden beseitigt werden, meint der Mediziner. Die ukrainisch-sprechende Seidler sei ein Glücksfall, aber die meisten Ärzte benötigten einen Dolmetscher, nennt Buck als Beispiel. Dringend nötig seien auch Medizinische Fachangestellte zur Unterstützung der Ärztinnen und Ärzte, denn bei der Behandlung der Geflüchteten werde die ganze Dokumentation noch auf Papier erledigt. Derzeit werden die Medizinischen Fachangestellten von Arztpraxen freigestellt, damit sie auf dem Messegelände arbeiten können. „Das können wir nicht auf Dauer leisten“, sagt Buck.

Dringend nötig seien auch rechtliche Regelungen, mahnt Kinderärztin Britta Schumann, die sich ebenfalls für die Flüchtlinge engagiert. Dabei geht es nicht nur um Haftungsprobleme, sondern um die einfache Frage, auf wessen Rechnungen ein Rezept für Flüchtlinge ausgestellt werden kann. Derzeit ist das nicht möglich, deshalb stehen in dem kleinen Behandlungszentrum in Halle 27 jetzt auch ein paar wichtige Medikamente. Ein weiteres Problem ist der Behandlungsschein für die Flüchtlinge, berichtet Buck. Jeder Geflohene erhalte einen solchen Schein, der dann für ein Quartal bei der Behandlung bei einem Arzt gilt. Das funktioniert allerdings nicht, weil auf dem Messegelände die behandelnden Ärzte häufiger wechseln.

„Geflüchtete können in Praxen und Kliniken gehen“

Ein Sprecher der Stadt Hannover verweist auf eine gesundheitliche Basisversorgung in Halle 27. Die Geflüchteten, die in Messehallen untergebracht sind. könnten auch Ärzte und Krankenhäuser aufsuchen. Die Landeshauptstadt übernehme die Kosten für die Behandlungen. Die in der Messehalle untergebrachten Menschen hätten grundsätzlich den Anspruch auf Krankenhilfe und bekämen dafür Krankenscheine ausgehändigt, erläutert der Sprecher.

Nach Angaben der Region sorgen zahlreiche Dolmetscherinnen und Dolmetscher dafür, dass Fragen auch medizinischer Art schnellstmöglich beantwortet werden könnten. Für die Hallen 12 und 13 sei die Region bereits dabei, medizinisches Personal zu akquirieren, dort soll es eine medizinische Versorgung im Schichtbetrieb geben.

Von Mathias Klein