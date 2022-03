Hannover

Weil sich immer mehr Bürger mit Hilfsangeboten für geflüchtete Ukrainer an die Stadt wenden, richtet sie eine Hotline ein. Diese ist ab Montag unter der Rufnummer 16 83 33 33 erreichbar. Sie ist von montags bis donnerstags zwischen 9 und 16 Uhr sowie freitags von 9 bis 14 Uhr geschaltet. Unter der Nummer werden unter anderem folgende Fragen beantwortet: Welchen Aufenthaltsstatus haben die Geflüchteten? Bekommen Menschen aus der Ukraine finanzielle Unterstützung? Wie sind die Anmeldeverfahren? Wo und wie kann ich helfen? An wen kann ich mich wenden, wenn ich aktiv werden will?

Auch per E-Mail können Fragen an das Team der Koordinierungsstelle gestellt werden, die Adresse lautet fluechtlinge@hannover-stadt.de, auch zahlreiche Umlandgemeinden haben bereits zentrale E-Mail-Adressen und Hotlines für Ukraine-Helfer.

Sozialdezernentin lobt Hilfsbereitschaft der Bürger

„Die Hilfsbereitschaft der Menschen ist immens und berührt uns sehr. Mithilfe der Koordinierungsstelle kanalisieren wir die Angebote und Anfragen. Dabei sind wir im intensiven Austausch mit dem städtischen Netzwerk aus sozialen Trägern und Institutionen. Ich habe den Eindruck, die ganze Stadtgesellschaft arbeitet als ein großes, gemeinsames Team für die Menschen in Not“, betont Sozialdezernentin Sylvia Bruns.

Die Stadt hat bereits in der vergangenen Woche eine Webseite eingerichtet, die laufend aktualisiert wird. Dort gibt es Informationen und Kontaktadressen zu Sach- und Geldspenden, Wohnraumvermittlung und Übersetzungshilfe.

