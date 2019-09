Lehrte

Als die Polizei mit einem Haftbefehl vor der Wohnungstür stand, brannten bei einem 21-Jährigen aus Lehrte am Mittwoch offenbar alle Sicherungen durch. Mit einem Sprung aus dem Fenster wollte er der Festnahme entgehen. Stattdessen verletzte sich der Mann bei dem Fluchtversuch aus dem 2. Stock schwer.

Gegen 15 Uhr klingelten die Fahnder bei dem in einem Mehrparteienhaus in Lehrte wohnenden Mann. Von innen öffnete niemand, doch zeitgleich im Treppenhaus erschienene Familienangehörige schlossen den Einsatzkräften die Tür auf. Der wegen Diebstahls und Drogenhandels Gesuchte hatte sich da bereits in einem Zimmer eingeschlossen und das Fenster geöffnet. „Aus einem benachbarten Fenster sahen die Fahnder, dass der Gesuchte bereits am Fenstersims hing. Sie forderten ihn auf, zurück in den Raum zu klettern“, so Polizeisprecher Philipp Hasse.

Rettungshubschrauber im Einsatz

Gutes Zureden halb aber nicht – im Gegenteil. Stattdessen stieß sich der Mann von der Hauswand ab und sprang aus dem 2. Stock in den Innenhof. Beim Aufprall auf dem Schotterplatz zog sich der 21-Jährige schwere Verletzungen zu, er kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Zwischenzeitlich war auch ein Rettungshubschrauber im Einsatz.

Der Gesuchte befindet sich nun in stationärer Behandlung. Die Vollstreckung des Haftbefehls für eine Freiheitsstrafe wegen Diebstahls und Handels mit Drogen wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Hildesheim vorerst ausgesetzt.

Von api