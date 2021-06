Flucht vor Delta-Variante: Urlauber landen wieder auf Airport Hannover

Langenhagen

Gespanntes Warten am Flughafen Hannover – fast eine ganze Stunde steht Thu Ngan Nguyen, Auszubildende beim GOP, am Terminal C. Sie holt den Künstler Mikhail Shashkin ab. Vom Flughafen geht es für ihn direkt in die Quarantäne, Flug und Ankunft seien schon lange geplant. „Wir haben ein Künstlerhaus, da bringen wir ihn unter“, sagt Nguyen. „Mit Blick auf die Delta-Variante sind wir sehr vorsichtig“, so die angehende Veranstaltungskauffrau. Es gebe ein strenges Hygienekonzept, nach fünf Tagen dürfe er sich mit einem negativen PCR-Test „frei-testen“. Diese Möglichkeit entfällt ab Dienstag, dann müssen Reisende aus Russland und Portugal generell zwei Wochen in Quarantäne.

Vom Flughafen direkt in die Quarantäne

Für die Angehörigen von Svetlana Savchenkva und ihren Schwestern gilt das am Montag noch nicht. Den Flug vorverlegt, aufgrund der neuen Regelungen, hätten sie nicht. „Er war schon lange geplant“, so die Hannoveranerin. Ihre Angehörigen würden auch in Deutschland leben, eine Urlaubsreise wäre es nicht gewesen. Ihre Familie fahre sie direkt vom Flughafen in eine Quarantäne-Unterkunft.

Noch rechtzeitig in Hannover:Svetlana Savchenkva (Dritte von links) kam Montagabend mit ihrer Familie am Flughafen Hannover an. Quelle: Rainer Droese

Keine Änderungen am Flughafen

Die neuen Reiseregelungen für Einreisende aus Russland oder Portugal treffen die Ankömmlinge am Montag noch nicht, das ändert sich am Dienstag. Für den Flughafen Hannover scheint dies erstmal keine Auswirkungen zu haben. „Im Augenblick läuft alles planmäßig“, so Flughafensprecher Sönke Jacobsen. Auch für die nächsten Tage seien (Stand Montagnachmittag) keine Veränderungen geplant. „Wir sind da ja immer Weisungsempfänger“, so Jacobsen. Einen Ansturm auf den Flughafen durch Ausweichflüge mit Urlaubern aus Russland und Portugal erwartet er nicht.

Zumindest in Russland scheinen derzeit auch nicht viele Touristen zu sein. „Wir haben in Russland gerade keine Urlauber“, so Olga Reisch, Inhaberin von „Alltours“ an der Lister Meile. Auch in Portugal seien derzeit vor Ort keine Kunden, Reiseveranstalter würden die kommenden Reisen absagen. „Die Sicherheit geht vor“, so Reisch. Kunden seien gerade eher an Reisezielen wie Griechenland, der Türkei, Bulgarien oder Spanien interessiert.

Viele Urlauber in Portugal wollen auch bleiben

Auch beim Reisebüro JMS Reisen gegenüber der Markthalle sind Russlandreisen aktuell kein Thema. Stattdessen zieht es die Touristen in die Sonne. „Wir haben gerade Urlauber in Portugal“, so Inhaberin Sandra Postulart. Der Veranstalter Olimar habe angeboten, die Urlauber zurück in die Heimat zu fliegen, dies sei jedoch nicht verpflichtend. „Es gibt auch Gäste, die dort geblieben sind, nicht jeder ist abgereist“, sagt Postulart. Wütende oder panische Urlauber, die schnellstmöglich zurück wollen, habe sie nicht erlebt.

Angehörige warten am Airport Hannover auf Reiserückkehrer aus Portugal und Russland. Quelle: Rainer Dröse

Touristen, die ihren Trip planmäßig in naher Zukunft antreten wollten, würden teilweise umbuchen. „Die Reisenden haben ja auch Urlaub in der Firma eingereicht, daher ist das Datum dann meistens fest“, so Postulart. Ob die Mehrheit storniert, wie geplant reist oder umbucht, sei noch nicht abzusehen. „Es gibt natürlich auch Kunden, die es sich nicht leisten können, nach der Reise noch zwei Wochen in Quarantäne zu gehen“, sagt die Inhaberin des Reisebüros.

Wunsch nach differenziertem Umgang mit Reisegebieten

Sie selbst kann die Entscheidung, Portugal gänzlich mit neuen Reiseregeln zu belegen, nicht nachvollziehen. „Madeira hat eine Inzidenz von 16, da verstehe ich nicht, warum die Insel auch betroffen ist“, so Postulart. Generell wünscht sie sich einen differenzierten Umgang mit den einzelnen Reisegebieten. „Es sollte nicht so übereilt sein“, sagt sie. Außerdem hätten andere EU-Länder anders entschieden. Statt den neuen Beschränkungen befürwortet Postulart eine Schnelltestpflicht für die Einreise, bei der Ausreise solle ein PCR-Test gemacht werden. „Das haben wir auch bei den Balearen gesehen, der Buchungswille war deutlich größer, als es nur eine Schnelltestpflicht für die Einreise gab“, sagt sie.

Von Stella-Sophie Wojtczak