Flucht nach Unfall auf der B6 in Hannover: Polizei sucht den Verursacher

Nach einem Unfall mit drei Autos in Hannover sucht die Polizei nach dem Verursacher des Zusammenstoßes. Der Fahrer einer blauen Limousine hatte am Donnerstag gegen 13.15 Uhr in Stöcken auf der Straße Am Leineufer (B6) den VW Passat einer Frau (27) gerammt. Ihr Wagen krachte dann gegen den BMW eines Seelzers (51). Nun fahndet die Polizei nach dem Flüchtigen.

Wie die Ermittler am Freitag mitteilten, war der Fahrer der blauen Limousine auf der B6 in Richtung Nienburg unterwegs. Nach einem Fahrstreifenwechsel kurz vor der Kreuzung Jädekamp rammte der Unbekannte den Passat der Hannoveranerin. Anschließend schleuderte ihr Auto gegen den BMW X des 51-Jährigen.

Ohne sich um den Unfall zu kümmern, gab der unbekannte Fahrer Gas. Laut Polizei wurde niemand verletzt, die Höhe des Schadens ist noch unbekannt.

Das Polizeikommissariat Stöcken bittet Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang, zur blauen Limousine oder zum unbekannten Fahrer machen können, sich unter der Telefonnummer 0511/1093815 zu melden.

