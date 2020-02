Flucht in Schlangenlinien: Betrunkener liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Hannover

Weil er einer Verkehrskontrolle entgehen wollte, brannten am Dienstagabend bei einem betrunkenen Autofahrer auf der A2 offenbar alle Sicherungen durch. Von Braunschweig bis in die Region Hannover lieferte er sich in seinem Toyota – in Schlangenlinien fahrend – eine Verfolgungsjagd mit der Polizei. Erst hinter Lehrte fand die Flucht ein jähes Ende, als der Mann mit einem Streifenwagen zusammenstieß.

Gegen 22.45 hatten Autofahrer auf der A2 die Polizei alarmiert. Ihnen war die unsichere Fahrweise des Toyota Verso aufgefallen. Ein Streifenwagen der Autobahnpolizei Braunschweig machte das Fahrzeug wenig später in Höhe der Anschlussstelle Braunschweig-Hafen Richtung Hannover ausfindig. Die Anhaltesignale der Beamten ignorierte der 44-jährige Fahrer und fuhr stattdessen unbeirrt mit etwa 80 Stundenkilometern in Schlangenlinien weiter.

Fahrer festgenommen

Mit der Polizei auf den Fersen fuhr der Flüchtende erst an der Anschlussstelle Lehrte-Ost ab und anschließend auf der Immenser Landstraße weiter. „Auf der Kreisstraße wollte die verfolgende Streifenbesatzung den Toyota überholen. Gerade als sich die E-Klasse der Polizisten in Höhe des Versos befand, lenkte der 44-Jährige nach links und touchierte den Streifenwagen“, so Polizeisprecher Mirco Nowak.

Nach der die Kollision kamen beide Fahrzeuge am Fahrbahnrand zum Stehen und der 44-Jährige ließ sich widerstandslos festnehmen. Verletzt wurde niemand, den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 3500 Euro. Wieviel Alkohol der Mann intus hatte, konnte vor Ort nicht ermittelt werden. Für eine Blutprobe wurde er aufs nächste Polizeirevier gebracht. Seinen Führerschein ist der Mann auf jeden Fall für eine Weile los.

Von api