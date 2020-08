Die Polizei hat am Donnerstagabend die Gewalttäterin gefasst, die am vergangenen Wochenende aus dem Maßregelvollzug in Moringen geflüchtet war. Yessica R. (21) ist in der Psychiatrie untergebracht, weil sie 2016 ihre Mutter in Laatzen (Region Hannover) mit einem Schwert getötet hatte.