Flitzer „Ernie“ stellt sich – und taucht danach bei 96-Training auf

Flitzer Ernie treibt wieder sein Unwesen in Hannover. Ernst-Wilhelm W., der unter dem Spitznamen „Ernie“ seit 40 Jahren immer wieder in Deutschland öffentlich nackt in Erscheinung tritt, zeigte sich am Dienstag beim 96-Training am Stadion. Die Polizei nahm den 72-Jährigen in Gewahrsam.

Bereits seit vergangenem Sommer ermittelt die Staatsanwaltschaft Hannover gegen „Ernie“. Im August hatte sich der gebürtige Bielefelder nackt auf dem Pausenhof des Kaiser-Wilhelm- und Ratsgymnasiums im Zooviertel gezeigt und Schüler verschreckt. Ermittelt wird seitdem wegen „exhibitionistischer Handlungen“. Zuvor soll er bereits auf dem 96-Trainingsgelände halb nackt „öffentlichen Ärger erregt“ haben.

Ermittlungsverfahren vorläufig eingestellt

Das Ermittlungsverfahren hatte die Staatsanwaltschaft Hannover jedoch zwischenzeitlich vorläufig eingestellt, wie Staatsanwältin Kathrin Söfker erklärt. „Er hat offenbar keinen festen Wohnsitz, unter dem wir ihn laden können.“ Die Fahndung nach dem Flitzer blieb aber bestehen. Haftgründe liegen gegen den Senior nicht vor, allerdings könnte es im Zuge eines Gerichtsverfahrens und bei Verurteilung auch eine Haftstrafe für „Ernie“ geben. Es wäre nicht die erste.

„Ernie“ stellt sich und entblößt sich erneut

Am Dienstagvormittag nun meldete sich „Ernie“ selbst bei der Polizeiwache am Raschplatz, da er erfahren habe, dass man ihn sucht. „Die Beamten haben alles aufgenommen“, sagt Polizeisprecher Mirko Nowak. „Danach konnte er wieder gehen.“

Offenbar ging „Ernie“ aber nicht geläutert, sondern voller Tatendrang. Denn gegen 15 Uhr musste die Polizei ihn erneut aufgreifen. „Während des 96-Trainings tauchte der Flitzer erneut auf und zeigte seinen nackten Oberkörper“, so der Polizeisprecher. Der Exhibitionist hatte sich kurz nach Trainingsbeginn an der Mehrkampfanlage bis auf die Unterhose ausgezogen. Die alarmierten Beamten nahmen den 72-Jährigen in Gewahrsam und mit zur Wache. „Ob er eine Straftat begangen hat und wir ein erneutes Ermittlungsverfahren eröffnen, ist derzeit noch unklar“, so Nowak.

Von Simon Polreich