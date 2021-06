Hannover

Auf einem Baufeld im Gottfried-Benn-Weg in Misburg-Nord ist am Mittwochnachmittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Bereich um den Fundort ist abgesperrt. Wann das Kampfmittel entschärft wird, steht erst Donnerstag Vormittag nach weiteren Untersuchungen fest.

Gebiet wird am Vormittag weiter untersucht

In diesen Stunden werden Vorbereitungen für die Gefahrenbeseitigung getroffen, wie die Feuerwehr Hannover mitteilte: „Da sich in unmittelbarer Nähe des Fundortes weitere Kampfmittelverdachtspunkte befinden, müssen vor der Entschärfung weitere Erkundungsmaßnahmen durchgeführt werden.“ Dies solle am Donnerstagvormittag geschehen. Der Blindgänger liegt in einer kleinen Baugrube inmitten mehrerer Wohnquartiere.

In Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt der Region werden zudem Personen identifiziert, die sich aktuell in häuslicher Quarantäne befinden. „Eine Kontaktaufnahme, der Transport und die Unterbringung dieser Personen wird durch die Einsatzleitung organisiert“, teilt die Feuerwehr mit.

Bürgertelefon eingerichtet

Weitere Informationen zu dieser und weiteren Maßnahme, der Größe des erforderlichen Sicherheitsbereiches, die Betreuungsstellen sollen im Laufe des Vormittages feststehen.

Für Fragen hat die Feuerwehr ab 10 Uhr unter der Nummer (0800) 7 31 31 31 ein Bürgertelefon eingerichtet. Die Neue Presse wird auf ihrer Internetseite einen Liveticker einrichten.

Von Christoph Hage