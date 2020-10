Hannover

Mehrere dicke Fliegen sollen künftig an einem Fenster der Marktkirche emporkriechen. So jedenfalls will es der Vorstand der Gemeinde, der das vom Künstler Markus Lüpertz entworfene und von Altkanzler Gerhard Schröder gesponserte Werk bereits in Auftrag gegeben hat. Verhindern will das Georg Bissen, Stiefsohn des bekannten hannoverschen Architekten, der für den Wiederaufbau der Marktkirche nach dem Zweiten Weltkrieg verantwortlich war. Am Mittwoch war Auftakt der Gerichtsverhandlung um den Einbau des Fensters. In der Marktkirche selbst, wo sich Florian Wildhagen, Richter am Landgericht Hannover, einen Eindruck vom Innenraum des Gotteshauses verschaffte.

Bissen verkündete anschließend, dass es ihm gar nicht um das Motiv des Fensters gehe. „Das ist überhaupt kein Thema. Über Fliegen diskutieren wir hier nicht“, versicherte der Oesterlen-Erbe. Er befürchtet allerdings, dass der Einbau eines farbigen Fensters – es handelt sich um das in der Mitte des südlichen Seitenschiffs gelegene – den Gesamteindruck „total verändern“ würde.

Anzeige

Will den Einbau verhindern: Oesterlen-Erbe Georg Bissen. Quelle: Samantha Franson

Verletzt das Fliegen-Fenster das Urheberrecht?

Das Lüpertz-Fenster werde sich massiv auf die Atmosphäre in der Kirche auswirken. Bissen hingegen, der eigentlich in Japan lebt, will die Gestaltung des Kirchenraums durch Oesterlen in seiner „Schlichtheit und Geschlossenheit“ bewahren. Er beruft sich darauf, dass der Einbau des Fensters das Urheberrecht des Architekten verletze. Bissen ist davon überzeugt, dass dieses dem gotisch geprägten Innenraum der Marktkirche widerspreche, da es nicht zu dessen Stil passe.

Reinhard Scheibe, der Vorsitzende der Marktkirchengemeinde, sieht das völlig anders. Das Fenster sei nur „ein kleiner Teil des großen Kirchenraums“. Es handele sich um eine „zeitgenössische Ergänzung des insgesamt großen Kunstwerks“, das die Marktkirche sei. In „allen Zeiten“ seien daran Veränderungen vorgenommen worden. Er könne „nicht nachvollziehen“, dass sich durch den Einbau des Fensters die Atmosphäre grundlegend verändern würde, erklärte Scheibe im Anschluss an den Ortstermin in der Kirche. Von vielen Stellen der Kirche sei dieses nicht einmal zu sehen. „Es wird keine dominante Präsenz haben“, versprach er.

Darum geht es: Das von Markus Lüpertz entworfene Fenster mit den Fliegen-Motiven. Quelle: Lüpertz

Stadtsuperintendent: Eine Kirche ist „kein Museum“

Richter Wildhagen nahm sich rund 40 Minuten Zeit für den Rundgang in der Kirche, achtete dabei auf viele Details. Wie verändert sich der Lichteinfall je nach Position in dem Gotteshaus? Wie wirken die Fenster, wenn das Licht ausgeschaltet ist? Und wie die Fenster hinter dem Altar und auf der diesem gegenüberliegenden Seite, die bereits jetzt farbig sind? „Ich habe versucht, es gründlich zu machen, aber ich kann es nur aus meiner subjektiven Sicht machen“, sagte er zum Ende des Termins. Die Prozessbeteiligten zeigten sich jedoch zufrieden mit dem Auftritt des Richters. Die rechtlichen Argumente sollen bei der mündlichen Verhandlung am 3. November im Landgericht vorgetragen werden. Mit einem Urteil ist allerdings wohl erst einige Wochen später zu rechnen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Eine Entscheidung, die für Stadtsuperintendent Rainer Müller-Brandes Bedeutung weit über die Marktkirche hinaus haben wird. „Ich sehe das sehr kritisch, dass das Urheberrecht in Deutschland so gestaltet ist, dass die Gestaltungsmöglichkeiten so eingeschränkt sind“. Für ihn steht fest: „Eine Kirche darf und wird sich verändern“. Sie sei „kein Museum“. Und die Fliegen? Die stünden für „die großen Fragen dieser Zeit“. Migration zum Beispiel, aber auch die Probleme, die mit dem Klimawandel verbunden seien. Das Lüpertz-Fenster setze „ein Zeichen und fordert heraus“, so Müller-Brandes. Produziert wird es bereits. Die Kosten in Höhe von 150.000 Euro übernimmt Altkanzler Schröder.

Von Christian Bohnenkamp