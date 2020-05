Fitnessstudios nach Corona-Pause wieder offen: Das sind Hannovers erste Pumper

Hannover

Es ist 23.55 Uhr, als Aiman Oulada (18) sein Fahrrad beim Fitnessstudio „ McFit“ an der Hildesheimer Straße anschließt. Der Student kann es kaum abwarten. Nach zwei Monaten Corona-Zwangspause dürfen die Fitnesscenter in Niedersachsen wieder öffnen. Acht Wochen kein Cardio, keine Gewichte stemmen, keine Geräte – für Oulada kann es wieder losgehen.

„Da geht das Licht gerade an“, sagt er begeistert, als er zur Tür geht. Pünktlich um 0.01 Uhr macht das „ McFit“ in der Südstadt auf. Es ist eins der wenigen Fitnessstudios in der City, die rund um die Uhr geöffnet haben. Geschlossen haben sie eigentlich nie – außer es gibt eine Pandemie.

Anzeige

Das Fitnessstudio als Leidenschaft

Oulada ist wahrscheinlich der erste Freizeitsportler in Hannover, der nach Pause wieder ein Fitnessstudio betritt. „Ich konnte es nicht abwarten, es ist einfach meine Leidenschaft“, sagt er. Außerdem habe er gerade einen anderen Schlafrhythmus, da passe das Training um Mitternacht perfekt. Große Sorgen wegen des Coronavirus mache er sich nicht. Klar müsse man vorsichtig sein, „aber um die Zeit ist sowieso wenig los und man kann in Ruhe trainieren.“ Der Mindestabstand – zur Geisterstunde kein Problem.

Weitere NP+ Artikel

Er ist der erste in Hannover: Aiman Oulada geht in das Fitnessstudio in Hannovers Südstadt Quelle: Priesemann

Die letzten Tage hat sich Oulada mit dem Fahrrad fit gehalten, bei ein paar Home-Workouts geschuftet. „Aber dazu war ich meist zu faul“, sagt er lachend. So wie er ist auch Masoud Yosafi (31) direkt in Sportklamotten gekommen, denn die Umkleiden sind wegen der Infektionsgefahr gesperrt. Der Unternehmensberater hat sein Handtuch um die Schulter hängen und die Flasche Wasser in der Hand. „Ich komme eigentlich schon immer direkt in Klamotten und ziehe mich hier nicht um.“

Kein großer Andrang in der Nacht

Auch Yosafi will wegen Corona vorsichtig sein und darauf achten, die Geräte zu desinfizieren. „Aber rein mathematisch gesehen ist die Chance, sich zu infizieren, noch immer sehr gering. Und wenn ich jetzt trainiere, gehe ich zumindest den großen Andrang nach Feierabend aus dem Weg“, sagt er.

Freut sich auf den Sport: Masoud Yosafi Quelle: Priesemann

Sie sind die beiden einzigen, die pünktlich um Mitternacht an den Geräten sind. In Hannover gibt es keine Schlangen, wie vor wenigen Wochen etwa in Köln, als es die Pumper dort nicht abwarten konnte. Etwas später kommen Ali Abdallah (17) und Tristan Szylagyi (18) – mit Maske. Die wollen sie beim Training aber absetzen, denn Pflicht ist es nicht.

Einige Geräte sind gesperrt

Die beiden Schüler können wegen Corona derzeit nicht zum Schul-Unterricht, sie sind erst nächste Woche wieder dran. Ins Fitnessstudio geht es aber schon jetzt. „Ich bin wegen der Pause so motiviert wie noch nie“, sagt Abdallah. Auch Kumpel Szylagyi hat Bock, die Sorgen um Corona sind eher gering. „Die Abstände kann man ja einhalten und überall ist Desinfektionsmittel“, sagt er.

Ali Abdallah und Masoud Yosafi können endlich wieder trainieren. Quelle: Priesemann

Im „ McFit“ weisen Hinweisschilder auf die Corona-Regeln hin und Pfeile am Boden zeigen den korrekten Weg. Einige Geräte sind gesperrt, quasi im Zick-Zack. So entsteht ein großzügiger Platz zwischen den Geräten, der teils deutlich über das Mindestmaß von zwei Metern hinausgeht. Auf kleinen Tischen steht Desinfektionsmittel, das extra für Viren ausgelegt ist. Die Freizeitsportler sollen nach dem Training das jeweilige Gerät damit einsprühen. Das klappt am ersten Tag noch nicht überall, gewisse Abläufe müssen sich wohl noch einspielen.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Auch das gemeinsame Training ist in dieser Zeit nicht gern gesehen. Als zwei junge Männer zusammenstehen, folgt direkt eine Ansage einer „ McFit“-Mitarbeiterin: „Bitte nicht zusammentrainieren und auseinander gehen.“

Fitnessstudios haben die Daten der Nutzer

Der Vorteil der Fitnessstudios: Sie haben die Daten der Nutzer im System und wissen, wann wer da war. So könnten sie bei Corona-Infektion mögliche Kontakte informieren. Um 0.15 Uhr sind etwa 15 Sportler da, bis auf eine Frau alles Männer. Sie schnaufen angestrengt, als sie die Gewichte an ihren Geräten anheben – alles wie immer.

100 Menschen dürften theoretisch gleichzeitig trainieren. Diese Grenze hat sich das „ McFit“ in der Südstadt selbst aufgelegt. So voll wird es aber selbst in dieser besonderen Nacht nicht.

Lesen Sie auch

Von Sascha Priesemann