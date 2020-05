Lüneburg

Die Fitnessstudios in Niedersachsen bleiben weiter geschlossen. Das hat der 13. Senat des Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg in einer Eilentscheidung am Freitag entschieden. Die Betreiberin eines Fitnessstudios hatte geklagt. Ihre Begründung: Die Verordnung des Landes verstoße gegen den allgemeinen Gleichheitsgrundsatz. Denn Friseure und Restaurants dürften unter Auflagen öffnen.

Dem folgten die Verwaltungsrichter nicht. „Der Betrieb eines Fitnessstudios ist aufgrund der mit der erhöhten Atemaktivität gesteigerten Ansteckungsgefahr ein gegenüber der Öffnung von Friseursalons und Gaststätten anders zu würdigender Sachverhalt“, heißt es im Urteil. Bei relativ vielen Menschen unter körperlicher Anstrengung und auf engem Raum bestehe eine erhöhte Ansteckungsgefahr. Da nütze auch das Hygienekonzept der Klägerin nichts. Solche Konzepte seien schwer überprüfbar.

Anzeige

Noch keine Lockerung

Anderes Bundesland, andere Rechtssprechung: Das Verwaltungsgericht Hamburg hat gerade entschieden, dass die Schließung von Fitnessstudios eine Ungleichbehandlung bedeute. Dennoch dürfen auch in Hamburg die Studios nicht öffnen, denn eine Änderung der Landesverordnung lehnte das Gericht ab.

Weitere NP+ Artikel

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Wegen der Pandemie hat das Land Niedersachsen weiterhin den Sport in allen Fitnessstudios untersagt; trotz der Lockerungen der vergangenen Wochen.

Lesen Sie mehr

Von Thomas Nagel