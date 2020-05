Hannover

„Wir sind völlig anders, doch wir finden kein Gehör“, sagt Nils Kopp (37), Fitnessunternehmer in Hannover. „Die Politik ordnet uns als normales Fitnessstudio ein – wir haben argumentiert, alles erläutert, doch sie sind nicht bereit, da zu unterscheiden. Wir sind da bis zur Staatskanzlei vorgestoßen – doch der Wille zur Differenzierung bestand nicht.“

Kopp betreibt drei so genannte EMS-Studios des Franchisesystems „Body Street“ in Hannover und Langenhagen. EMS steht für Elektro-Myo-Stimulation: Die Trainierenden stecken in spezieller Kleidung, bekommen Elektroden angelegt, führen nach Anweisung Figuren aus und ihre Muskeln werden dabei durch Strom individuell regelbar stimuliert. Ein Trainer und maximal zwei Trainierende, Dauer: 20 Minuten. Doch am 17. März mussten auch Body Street und seine Wettbewerber (hier etwa „25 Minutes“, „Körperformen“, „Fitbox“) wegen der Corona-Pandemie den Betrieb einstellen.

Anzeige

Fitnessunternehmer: Nils Kopp betreibt in Hannover und Langenhagen drei so genannte EMS-Studios unter dem Label „Body Street“ – er weist auf Unterschiede zu „normalen“ Fitnessstudios hin und fordert von der Politik, das zu berücksichtigen. Quelle: Foto: Nancy Heusel

Weitere NP+ Artikel

Von wegen körpernah

Seither kämpft der Unternehmer darum, seinen Kunden zumindest irgendwie so etwas wie normales Training bieten zu können. „Wir sind viel mehr körpernaher Dienstleister denn Fitnessstudio, wir sind eher sogar nicht-körpernaher Dienstleister, weil bei uns während des Trainings ohnehin Abstand gewahrt ist - anders als bei Frisören, in Massagepraxen oder bei Physiotherapie oder Maniküre. Sogar Tätowierer dürfen wieder – und die arbeiten ja an offenen Wunden!“

Dem Geschäftsmann fehlt „der begründete Unterschied, dass die alle wieder öffnen dürfen und wir nicht“. Die Politik beziehe nicht ein, „dass Sport Gesundheitsprävention ist – das wird total unter den Teppich gekehrt.“ Außerdem gehe es ihm „auch um Gleichbehandlung – wie für andere Gewerke muss doch gelten: Gebt uns Auflagen und wir halten uns daran!“ Kopp fordert „eine gerechte Beurteilung durch Differenzierung – man darf EMS-Training nicht pauschal mit Fitnessstudios gleichsetzen. Wir sind viel mehr Dienstleister als Fitnessstudio!“

Wollen und dürfen

Für sein Studio in Langenhagen hatte er kurzzeitig die Erlaubnis, zu öffnen – auch, weil sich der Bürgermeister dort mit dem Konzept befasst hatte. Nach zwei Tagen schritt jedoch die Regionsverwaltung ein und ordnete die Schließung an. Kopp sprach darüber auch mit dem Gesundheitsamt – dort habe man Verständnis gezeigt, doch auf die Vorgaben des Sozialministeriums verwiesen und dass man deswegen nicht anders entscheiden könne – obwohl man das im Falle der EMS-Studios gerne täte.

Das Body-Street-Konzept, erläutert Kopp, könne den Abstand gewährleisten, biete „seit über fünf Jahren zertifizierte Hygiene-Standards, die über das hinaus gehen, was jetzt für Frisöre gilt“. Die Studio-Kunden könnten sich selbst einkleiden, die Trainer die Haltung nur noch sprachlich, nicht physisch korrigieren. Die Westen und Elektroden würden ohnehin stets seit jeher desinfiziert, erklärt Kopp und ergänzt: „Es gibt keine Auflage, die – egal für welche Branche – gerade gefordert wird und die wir nicht einhalten könnten!“

Abstand im Fitnessstudio der anderen Art: Ein Kunde von „Body Street“ in Hannover legt sich selbst die Spezialkleidung an – beobachtet von Trainer Ezgim Üstgül, mit dem er gleich draußen im Zelt sein Programm abarbeiten wird. Quelle: Foto: Nancy Heusel

Dann halt vor der Tür

Verzweifeln oder Aufgeben sind nicht seins: „Kopf in den Sand stecken bringt nichts – gerade in solchen Situationen muss man Vollgas geben und neu denken“ sagt der Studiobetreiber. „Wir konnten schon am Tag der Schließung etwas anbieten.“ Etwa Workout-Videos auf Youtube, „mit unseren Trainern“. Längst werden Live-Online-Trainings angeboten, auch zu individuell vereinbarten Zeiten. Ein täglicher Newsletter gibt Tipps zur Ernährung, Training und soll motivieren, sich in diesen Zeiten nicht gehen zu lassen, sondern aktiv zu bleiben.

Und da nun draußen wieder Sport gemacht werden darf, hat Kopp Ende vergangener Woche Pavillonzelte vor seine Studios gestellt und bietet dort Outdoor-Einzeltraining an.

Verkaufen erlaubt

Absurd: In seinen EMS-Studios darf Kopp wieder Nahrungsergänzungsmittel verkaufen - auf den 90 Quadratmetern des Studios am Aegi dürfen dabei zeitgleich neun Leute drin sein – „aber nicht drei Leute für ein Training!“ Inzwischen hat der Unternehmer beim Gesundheitsamt angefragt, ob er denn „elektrische Massagen“ anbieten darf – seine EMS-Geräte bieten eine solche Funktion. „Wir versuchen, unseren Kunden so viel wie möglich zu bieten, auch, um deren Solidarität hoch zu halten“ erklärt er.

Grenzen der Solidarität

In den ersten Wochen sei die Solidarität der Kunden hoch gewesen, mittlerweile bröckelt das, verzeichnet er nicht nur vorübergehend gestoppte Monatsbeiträge: 40 Kunden mit Jahresverträgen habe er verloren – allein das bedeutet mehr als 40.000 Euro Umsatz, die ihm nun fehlen – und das kann er derzeit nicht ausgleichen, weil es nahezu unmöglich ist, Neukunden zu werben, wenn die Studios nicht regulär laufen dürfen.

Inzwischen sei ihm gut die Hälfte seines Umsatzes weggebrochen. Sollte sich die Lage nicht bald ändern „stehen irgendwann auch Arbeitsplätze auf dem Spiel“.16 Mitarbeiter beschäftigt Kopp in seinen drei Studios, nur für drei konnte er Kurzarbeitergeld beantragen (er stockt auf 100 Prozent auf) – alle anderen sind im dualen Studium und erhalten ihr normales Ausbildungsgehalt.

Letzte Hoffnung

Nun soll eine Normenkontrollklage vor dem Oberverwaltungsgericht in Lüneburg schnellstmöglich die Wende bringen, stellvertretend eingereicht von einem Body-Street-Studio in Osnabrück.

Lesen Sie auch:

Von Ralph Hübner