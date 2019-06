Vor fünf Jahren hat die KMG Network GmbH des Ehepaars Griebler das Eisstadion am Pferdeturm übernommen, Heimspielstätte der Indians. In dieser Zeit haben sie einen hohen sechststelligen Betrag in die Sanierung der Immobilie gesteckt – Ende offen. Sie machen aber weiter, „weil Verein und Fans sehr dankbar sind“.