„Emanzipation braucht Vorbilder“

Hannover

Elke Büdenbender, Richterin, Feministin und Ehefrau von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, war am Dienstag in Hannover bei der Verleihung des Juliane-Bartel-Preises. Vorher stellte sie sich den Fragen der NP.

Ist das Deutschland 2019 ein emanzipiertes Land?

Es kommt immer darauf an, wo wir hinschauen. Wenn wir in die skandinavischen Länder schauen, dann haben wir noch viel nachzuholen. Das ist unstrittig. Im Gegensatz zu anderen Ländern der Welt stehen wir natürlich viel besser da. Aber: Frauen sind rechtlich gleichberechtigt bei uns, wir müssen es aber noch in die Wirklichkeit umsetzen.

Haben Sie auch den Eindruck, dass wir in Sachen Emanzipation wieder Rückschritte gemacht haben?

Ja, das sehe ich auch. Ich bin da etwas ratlos. Ich will keinen Stab über die jungen Frauen brechen, aber vielleicht schätzt die Generation jener Frauen, die sich die Gleichberechtigung erkämpfen mussten, für die die Emanzipation nicht selbstverständlich war, diese mehr wert als die Jüngeren. Aber tatsächlich stelle ich mir die Frage selbst.

Gewalttaten gegen Frauen sind wieder gestiegen. Können Sie sich erklären, wie Frauen sich schlagen lassen können?

Das kann ich mir überhaupt nicht erklären. Ich versuche es, indem ich mich frage, was die Frauen in ihrer Kindheit durchgemacht haben. Es ist für mich unvorstellbar, dass man sich so etwas gefallen lässt. Vielleicht ist da im Hinterkopf die Angst vor einem sozialen Abstieg, die Angst, dass die Familie auseinanderfliegt. Obwohl ich bei Gewalt eine Familie nicht unbedingt zusammenhalten wollen würde.

Die Frau muss ja auch irgendwo hinkönnen …

Ja, es bedarf mehr Frauenhäuser. Bundesfrauenministerin Giffey gibt jetzt 300 Millionen Euro mehr für Frauenhäuser. Doch hier kommt wieder der Fachkräftemangel ins Spiel. Die Generation der Frauen, die Frauenhäuser aufgebaut haben, geht jetzt in den Ruhestand.

Eine junge Frau verändert die Welt, aber Greta Thunberg wird stark gerade von Männern im Internet angegriffen.

Es ist sehr bedrückend, wenn Männer meinen, sie müssten sich an so einem jungen Mädchen abarbeiten. Ich bin entsetzt, dass man Greta Thunberg als Menschen so angeht. Es ist doch außerordentlich positiv, wenn junge Menschen sich aktiv einbringen. Das kann ich nur unterstützen.

Sie sind eine gestandene Juristin, eine gestandene Frau mit eigenen Namen – und werden als „Frau vom Bundespräsidenten“ wahrgenommen. Was macht das mit Ihnen?

Das ist schon komisch, daran musste ich mich gewöhnen. Allerdings habe ich mir vorher genau überlegt, ob ich das tue. Wir sind das zusammen angegangen und machen das auch weiter – wobei ich als Juristin natürlich weiß, wo meine Grenzen sind. Ich bin mehr als 20 Jahre Richterin und vermisse meinen Beruf auch, aber behalte den Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen. Nun aber habe ich die Möglichkeit, das zu befördern, was ich für richtig halte.

Wie ist das mit Ihren Töchtern?

Die sind so selbstverständlich in der Welt unterwegs, das musste ich mir erst erarbeiten.

Sie haben das ja auch vorgelebt ...

Ja, ich hatte aber auch gute Vorbilder. Meine Mutter und meine Großmutter waren für mich sehr wichtig. Emanzipation lebt auch von Vorbildern.

Ihnen ist wichtig, die Frauen fit für die Digitalisierung zu machen. Warum?

Wir müssen das Thema unbedingt vorantreiben. Man hat festgestellt, dass Frauen, die programmieren, dies eher nicht zum Selbstzweck machen. Sie sagen, es ist ein Werkzeug, um beispielsweise Umweltprobleme oder soziale Probleme zu lösen.

Von Petra Rückerl