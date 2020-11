Hannover

Die Zeit läuft: Der Corona-Impfstoff ist noch nicht zugelassen, doch jetzt muss alles ganz schnell gehen. Bis zu 60 Impfzentren sollen in den nächsten Wochen allein in Niedersachsen entstehen – und bestückt werden. Damit die Impfstoffe dort sicher gelagert werden können, müssen besondere Laborkühlschränke her. Hersteller dieser Geräte sind jedoch rar gesät. Doch einer davon sitzt in Hannover. Und dort geht die Nachfrage derzeit durch die Decke.

„Wir haben unsere Kapazitätsgrenze bereits erreicht“, sagt Birgitt Nolden, Geschäftsführerin der Firma Tritec mit Sitz in Hannover-Hainholz. Einem kleinen, mittelständischen Unternehmen, dass sich auf Kälte- und Klimatechnik vor allem für Labore spezialisiert hat. Bereits seit 1984 gibt es Tritec hier. Doch so eine Nachfrage wie in diesem Monat, hat man dort noch nicht erlebt.

Impfzentren bis Mitte Dezember: Ein unmöglicher Akt

Sie stieg rasant kurz nachdem öffentlich wurde, dass ein möglicher Impfstoff gefunden wurde. Unter den Auftraggebern: Zahlreiche Bundesländer – darunter etwa Bayern, an das Tritec 20 Kühlschränke liefern wird. „Gebraucht werden dort aber wohl rund 200 Stück für die Impfzentren“, sagt Nolden. Und: wie in vielen Bundesländern sollen diese bis Mitte Dezember aufgebaut sein. Ein logistischer Kraftakt.

Oder auch ein unmöglicher Kraftakt, wie die Geschäftsführerin glaubt. „So große Mengen rechtzeitig herzustellen oder zu liefern ist technisch gar nicht möglich“, sagt sie. Gerademal „zwei Hände voll“ Hersteller von Spezialkühlschränken gebe es in Deutschland – und die verfügen nun mal über begrenzte Kapazitäten an Material und Mitarbeitern. Die braucht man allerdings für die Herstellung der aufwendig produzierten Geräte: Für die Lagerung des Impfstoffes kann kein einfacher Praxiskühlschrank genommen werden. „Der Grippeimpfstoff braucht beispielsweise nur bei 5 Grad gekühlt zu werden, für die Corona-Impfzentren braucht man aber Geräte die mindestens minus 70 Grad schaffen“, erklärt sie. Die entsprechende Steuerung, Kühlsystem sowie Dichtungen inklusive. Etwa drei bis vier Wochen dauere es, bis so ein Laborkühlschrank produziert ist.

„Ärgern uns über kurzfristige Planung“

Bei Tritec arbeitet man derzeit die Wochenenden durch, um die plötzlich angestiegene Nachfrage bedienen zu können. „Wir ärgern uns über die kurzfristige Planung der Politik“, sagt sie. „Viel zu kurz gesprungen“, nennt sie das Vorhaben. „Es ist einfach schade: Hätten wir zwei Monate vorher gewusst, was auf uns zukommt, hätten wir ganz anders reagieren können.“ In Hainholz habe man daher nicht den Eindruck, dass Bund und Länder ein fertiges Impfkonzept in der Tasche hatten, bevor die Nachricht vom Impfstoff da war.

Sollten die Länder am Plan festhalten, bis Mitte Dezember Impfzentren aufgebaut zu haben, werden die Kommunen, die das umsetzen wohl auf billige Haushaltgeräte ausweichen, fürchtet die Geschäftsführerin. Denn auch die internationalen Produzenten werden ihre Schränke nun vornehmlich ans eigenen Land liefern und ihre Exporte drosseln. „Es bleibt dabei: In dieser kurzen Zeit die Impfzentren aufbauen zu wollen, ist blauäugig“, sagt sie.

Von Simon Polreich