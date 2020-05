Finanzkrise: Kein Geld für große Wahlversprechen

Hannover

Eine neue Angst geht um. Das ist nicht die vor der Corona-Pandemie, sondern vor ihren wirtschaftlichen Folgen. Jedes zweite Unternehmen befürchtet erhebliche Umsatzeinbußen. Der Einzelhandel, der gerade erst wieder sein ganzes Angebot zeigen kann, erlebt nicht etwa eine Welle des Ansturms, sondern sehr viel Konsumverzicht. Und mitten in die Hoffnung nach einem Mehr an Leichtigkeit kommt die schlechte Nachricht des Stadtkämmerers: Die Einnahmen brechen dramatisch ein. Am Ende dieses Jahres wird die Stadt 300 bis 400 Millionen Euro weniger eingenommen haben als geplant.

Abstriche an ehrgeizigen Plänen nötig

In der Konsequenz heißt das, dass Hannover nach den bisher neun Haushaltssicherungskonzepten die rechtliche Verpflichtung hat, das zehnte aufzulegen. Auch eine Lockerung der Rahmenbedingungen, auf die alle Kommunen hoffen, ändert nichts an diesem Sparzwang. Da wird kein Geld da sein für große Versprechen zur Kommunalwahl 2021; da müssen vielleicht Abstriche gemacht werden an ehrgeizigen Plänen.

Was kann und muss Hannover sich leisten?

Was kann und muss sich eine Stadt leisten? Wo kann gespart werden? Was ist – vielleicht schweren Herzens – verzichtbar? Wie lassen sich neue Einnahmen gewinnen? Die Diskussion wird kommen. Vermutlich schneller als der Impfstoff, der dann wirklich den Neustart garantiert.

