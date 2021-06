Finanzen: Zoo Hannover steht besser da als vor Corona

Hannover

2019 klaffte in der Bilanz noch eine Lücke von knapp 3,5 Millionen Euro. Doch ausgerechnet das Corona-Jahr 2020 schloss der Zoo Hannover unter dem Strich mit einer schwarzen Null ab. Das geht aus dem Jahresabschluss hervor, den am Dienstag der Ausschuss für Regionalplanung und Naherholung der Region einstimmig abgesegnet hat.

Vom 18. März bis zum 5. Mai sowie ab dem 2. November musste der Zoo wegen der Corona-Pandemie komplett schließen. Dazwischen war nur ein eingeschränkter Betrieb möglich, bei dem zahlreiche Programmpunkte wie Schulführungen, Erlebnis-Fütterungen, Kindergeburtstage oder Kinderferienprogramm ausfallen mussten. Das schlug sich deutlich in den Besucherzahlen nieder. 654.000 kamen 2020. Im Jahr vor der Pandemie waren es 1.035 Millionen gewesen. Die Zahl der Jahreskarten sank um 17,4 Prozent auf 81.654.

„Uns hat vor allem massiv getroffen, dass die Schulkinder 2020 fast komplett ausgefallen sind“, berichtete Zoo-Chef Andreas Casdorff. Dennoch sei der Zoo „relativ gut“ durch das von der Corona-Pandemie geprägte Jahr gekommen.

Üppige Hilfen von Bund und Land helfen dem Zoo

Dass dieser dennoch besser abschloss als 2019, liegt an üppigen Hilfen, die wegen der Pandemie flossen. Allein vom Bund kamen 716.000 Euro November- und Dezemberhilfen. Das Land Niedersachsen machte 800.000 Euro Unterstützung locker. Die Region Hannover ging ursprünglich davon aus, dass ein Loch von 4,5 Millionen Euro zu stopfen sei und stellte diese Summe bereit, um den Zoo zu stützen.

Benötigt wurden allerdings nur 3,7 Millionen Euro, um die Bilanz auszugleichen. Hinzu kommen allerdings noch rund zwei Millionen Euro Zuschuss der Region für Investitionen unter anderem in die Elefantenbullen-Anlage sowie den Eingangsbereich.

Für 2021 soll der coronabedingte Zuschuss der Region deutlich kleiner ausfallen. Zwar blieb der Zoo bis zum 19. März erneut geschlossen. Dennoch will die Region erst einmal nur 800.000 Euro zur Verfügung stellen, also die Summe, die 2020 doch nicht benötigt wurde.

Gemäß aktueller Prognose rechnet der Zoo mit einem Minus von rund vier Millionen Euro. „Wir dachten, dass die Erholung etwas schneller geht“, sagte Direktor Casdorff. Es wird also wohl erneut massive Unterstützung von Bund und Land benötigt, damit auch in der Bilanz für 2021 am Ende eine schwarze Null steht.

Von Christian Bohnenkamp