Finanzamt hat kein Verständnis für Pech beim Hauskauf

Was ist eine existenzbedrohende Situation? Normalerweise erwartet man diese Frage in den Sälen des Landgerichts bei Strafprozessen. Am Donnerstag musste sich der 8. Senat des Finanzgerichts damit auseinandersetzen. Es ging um eine steuerrechtliche Frage.

Und zwar wollte ein Hochschul-Professor 17 272 Euro Anwaltskosten von der Steuer absetzen; als „außergewöhnliche Belastung“. Das Finanzamt Hannover-Land I verweigerte die Anerkennung der Ausgaben. Und so traf man sich vor dem 8. Senat des Finanzgerichts.

Im Haus war der Schimmel

Vorgeschichte: Der Kläger (Jahresnetto-Einkommen: 60.000 Euro) hatte für seine Familie ein Haus im Südwesten der Region Hannover gekauft. Dafür bezahlte er 330.000 Euro. „Es hat sich herausgestellt, dass das Haus voller Schimmel und Nässe war“, erklärte Steuerberater Friedhelm Gehrmann. Also klagte der Professor.

Der Rechtsstreit zog sich über mehr als acht Jahre hin. Am Ende kam es zum Vergleich: Der Hochschullehrer bekam zwei Drittel der Kaufsumme (220.000 Euro) zurück. Ohne Klage hätte die Familie nicht das Geld für einen Abriss und den geplanten Neubau des Hauses gehabt, meinte der Steuerberater. „Das war eine existenzbedrohende Lage“, meinte Gehrmann.

Urlaub für 8000 Euro

Die Vertreterin des Finanzamtes sah das anders: „Man ist nicht dazu verpflichtet, ein Haus zu kaufen.“ Im Übrigen hätte ja die Ehefrau, anfangen können zu arbeiten. Nun ist es so, dass der Gesetzgeber solche Angelegenheiten klar geregelt hat: Anwaltskosten dürfen nur von der Steuer abgesetzt werden, wenn eine existenzbedrohende Lage vorliegt und existenzielle Bedürfnisse nicht befriedigt werden dürfen.

Nun ist Wohnen sicher ein existenzielles Bedürfnis. Aber Richter Torsten Tolzmann meinte, dass sich der Kläger finanziell nicht einschränken musste. So machte er mit Frau und Kindern für 8000 Euro Urlaub, die Professoren-Gattin beschäftigte eine Haushälterin, die Kinder wurden zum Musikunterricht geschickt.

Also wurde die Klage abgewiesen. Richter Tolzmann: „Die gesetzlichen Voraussetzungen sind hart an dieser Stelle.“

