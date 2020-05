Filme gucken mit Maske? Kleine Kinos in Hannover hoffen auf Erlaubnis

Hannover

Während Einzelhandel und Gastronomie allmählich aus der Schließungszeit gehen und zaghafte Wiedereröffnungen wagen, schwebt das deutsche Kino in einer administrativen Vorhölle.

In einigen Bundesländern ( Hessen, Sachsen) sollen die Säle nächste Woche öffnen, in anderen ( NRW) Ende Mai. In Hannovers kleinen Kinos wartet man auf den Wink aus der Staatskanzlei, die bisher kein Datum festgelegt hat – in einer Branche, die auf synchrone Filmstarts setzt, sorgt der behördliche Flickenteppich für schlechte Laune. „Diese Kleinstaaterei geht einem auf den Zeiger“, sagt Torben Scheller, der sich in Hannover um das Kino am Raschplatz, das Apollo und die Hochhaus-Lichtspiele kümmert.

Anzeige

Hygienekonzept entwickelt

Seine Kinos haben bereits ein Hygienekonzept – mit Spuckschutz, Abstandsregelungen, Desinfektion – aber keinen Starttermin. „Mir geht es nicht um diese zwei Wochen, sondern um langfristige Planungssicherheit“, sagt Scheller. 40 Mitarbeiter kümmern sich indes um Streams aus dem Apollo (mit Desimo) oder Online-Filmvorführungen, etwa von „Systemsprenger“ am Muttertag – mit anschließendem Q&A mit dem Filmteam.

Weitere NP+ Artikel

Eigentlich sei der Sommer eine „Saure-Gurken-Zeit“ fürs Kino. Die Verleihe, so Scheller, hielten Filmstarts aber aus dem Frühjahr zurück und „warten auf gleichzeitige Starts in den großen Städten“.

Mit der Verschiebung vom neuen James Bond ging es dereinst los, die Hesse-Verfilmung „Narziss und Goldmund“ und Marc-Uwe Klings „Känguru-Chroniken“ würde Scheller auch gerne bald zeigen, bevor es finanziell knapp wird. Vorher soll in allen Sälen das Hygienekonzept getestet werden – „am Nachrüsten soll es nicht scheitern“.

Nicht alle werden „wirtschaftlich nicht überleben“

Ralf Knobloch-Ziegan vom Kommunalen Kino im Künstlerhaus sorgt sich um sein „KoKi“ weniger als um eine gesunde Kleinkino-Szene. Durch die öffentliche Trägerschaft habe das KoKi ohnehin mehr Spielraum für Filmkunst, Interkontinentales und Filmgeschichte als die kommerziellen Paläste. „Aber es wird Kinos und Kleinstverleiher geben, die diese Krise wirtschaftlich nicht überleben“, sagt er.

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Für den Tag X entwickelt das KoKi ein Hygienekonzept, Knobloch-Ziegan schätzt, dass 20 bis 30 Gäste den Kinosaal betreten könnten. Ein Freiluft-Kino im Hof sei auch angedacht – ein Open-Air-Angebot ohne Autos. „Autokino ist zwar charmant, aber ökologisch nicht so schick“, sagt Knobloch-Ziegan.

Nur in kleinen Kinos liefen zudem „die Kleinode der Filmkunst“, die auch das KoKi über die Krise retten will. Nach der Öffnung laufe mittelfristig das Festival „Kubanische Visionen“, mit neun klassischen und kontemporären Streifen von der Karibikinsel. „Das stand eigentlich direkt nach dem Shutdown an“, sagt Knobloch-Ziegan. Ebenso plant das Haus, zum 100. Jubiläum des deutschen expressionistischen Kinos Filme der klassischen Moderne mit Orchesterbegleitung zu zeigen.

Ein bis zwei Monate Vorlauf

Auch im Kino im Sprengel in der Nordstadt bereitet man sich generell auf eine Wiedereröffnung vor. Das ehrenamtlich geführte Kino brauche aber ein bis zwei Monate Vorlauf für ihr Programm, sagt das Team. Außerdem sei man sich noch nicht sicher, ob man unter den gegebenen Hygienevorschriften überhaupt öffnen wolle. Schließlich sei der Kinobesuch mit Maske „kein Vergnügen“.

Wiebke und Johannes Thomsen vom Lodderbast in der Südstadt haben bis Ende August geschlossen, egal, welche Lockerungen von den Behörden kommen. „Wir haben im März freiwillig zugemacht, als wir hörten, dass Schulen und staatliche Theater schließen. Da konnten wir nicht fast 30 Leute in einen Raum einladen“, sagt Wiebke Thomsen.

Das Boutique-Kino (28 Plätze) hat während des Shutdowns das wohl üppigste digitale Angebot aufgezogen: tägliche Vorführungen im Netz mit anschließenden Gesprächsrunden. So bewertete eine Paläontologin die Wissenschaftlichkeit von „Jurassic Park“, es gab Filmempfehlungen vom Kolumnisten Axel Hacke („Dogman“) und Komiker Simon Gosejohann (Monty Pythons „Leben des Brian“) sowie Debüts junger Regisseure.

„Geht nichts über das physische Kino“

„Das Angebot ist kostenlos, und die Spenden gehen zu 100 Prozent an die Filmemacher“, sagt Thomsen. „Oftmals sind das Premieren, die nach der Krise untergehen würden. Es war uns wichtig, die Macher zu unterstützen“.

Mehr als 20.000 Online-Gäste, für die das Kino sonst 800 Vorstellungen ausverkaufen müsste, haben bisher zugesehen – „die Experimentierfreude“ verbinde Zuschauer, Filmemacher und Kinobetreiber. „Es ist toll, dass auch die Filmverleihe offen sind, neue Wege zu gehen“. Trotzdem bliebe das Heimkino-Streaming ein Übergangsprodukt: „Uns geht nichts über das physische Kino.“

Die Stammgäste sehen das genauso: Mit Gutscheinen und Spenden haben sie das Lodderbast in der Krisenzeit unterstützt, sagt Thomsen. Bei der Kinoförderung sei Niedersachsen dagegen eines der knausrigsten Bundesländer. Dabei sei das Kino als ein Ort, an dem auch einsame Menschen stille Gesellschaft pflegen können, ein therapeutischer Faktor in der Kulturlandschaft.

Den könne man, das betonen alle Kinobetreiber, nicht durchs Streaming ersetzen. Doch bis auf Weiteres ist das der einzige Weg für die kleinen Kinos: „Wir wollen die Leute weiterhin nicht alleine lassen“, sagt Thomsen.

Von Lilean Buhl