Hannover

Ein Leerstand mitten in Hannovers bester Einkaufslage blüht auf – zumindest vorübergehend. In den Räumen des ehemaligen Swatch Stores in der Georgstraße/Ecke Große Packhofstraße eröffnet Blume 2000 am Donnerstag einen sogenannten Popup-Store, eine Filiale auf Zeit also. Das Unternehmen will sich dort testweise in einer für die Floristikbranche ungewohnt prominenten Lage versuchen. Der Mietvertrag gilt entsprechend nur für ein Jahr.

Bislang war Blume 2000 mit seinen Filialen eher an Standorten nahe Einkaufszentren und Supermärkten zu Hause. Aber lassen sich auch auf den innerstädtischen Top-Meilen florierende Geschäfte mit Blumensträußen machen? Das Unternehmen mit Sitz in Norderstedt probiert es am Donnerstag bundesweit zum ersten Mal in Hannover aus. Tatsächlich spricht der abgeschlossene Einjahresvertrag erstmal nicht für großes Vertrauen in ein längerfristiges Engagement. Letztlich müsse laut Pressesprecherin Uli Heuser aber abgewartet werden, ob Kunden, die gerade auf Shoppingtour durch Modegeschäfte sind, sich zwischendurch einen Strauß Blumen binden lassen. „Dazu kommt die immens hohe Miete, die dieser Top-Standort mit sich bringt“, so Heuser. Ob im Falle von guten Umsätzen auch ein längerfristiger Verbleib des Floristikunternehmens denkbar ist, könne daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht beantwortet werden.

Blumen sind Mangelware in der Innenstadt

Für Martin Prenzler, Chef der City-Gemeinschaft, sind es trotzdem gute Nachrichten: „Frische Schnittblumen sind in der Innenstadt zur Mangelware geworden. Jeder, der hier auf die Schnelle schon einen Blumenstrauß besorgen musste, kennt das Problem.“ Dass sich Blume 2000 nun gleich einen so prominenten Standort ausgeguckt hat, kommt zwar auch für ihn überraschend. Letztlich sei es aber auch der Beweis dafür, dass in der Innenstadt auf jeden Trend einen Gegentrend folgt. „Viele Jahre wollten sich hier keine Blumenhändler mehr ansiedeln, jetzt probiert es mal wieder einer. Ich finde das gut, auch Sinne des Einzelhandels“, so Prenzler.

Von André Pichiri