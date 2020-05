3000 smarte Handy-Taschen gegen das Corona-Virus

Hannover

Hände und Handys waschen: Die hannoversche Firma Fidlock stellt medizinischen Einrichtungen kostenlos 3000 wasserdichte Taschen für Handys, Tablets oder auch mobile Festnetztelefone zur Verfügung – als ein weiterer Baustein im Hygienekonzept gegen die Corona-Ausbreitung.

Die sogenannten Hermetic Dry Bags wurden von Fidlock für den Einsatz draußen entwickelt, schützen die elektronischen Geräte etwa beim Wandern oder Sport vor Feuchtigkeit und Dreck – und sind in ihrer Hülle weiter voll bedienbar. Die Kunststoffhülle wird durch integrierte Magnete verschlossen – und soll so dicht sein, dass sie einem Wasserdruck, wie er etwa in 30 Metern Tiefe herrscht, standhält.

Dicht und sicher – versprochen!

Firmengründer Joachim Fiedler (53) verspricht: „Der Verschluss ist so dicht und sicher, dass man das Gerät in der Hülle lassen und alles zusammen mit den Händen waschen kann.“ Das sei „optimal für den Alltag in Klinken, Forschungslaboren oder Pflegeeinrichtungen“, wo etwa „das Stationstelefon von einer Pflegekraft zur nächsten übergeben werden muss“. Und überhaupt dort, wo mobile Endgeräte in das jeweilige Hygienekonzept einbezogen werden. Das Erfolgsrezept des Unternehmens beruht auf dem Prinzip: Kombination aus Magnetverschluss und mechanischem Verschluss – und das in möglichst vielen und einfach zu handhabenden Varianten.

Idee aus Nahost

Auf die Idee, die „Dry Bags“ im medizinischen Bereich zu nutzen, kam zunächst ein Kollege in der israelischen Partnerfirma Gooper. Philip Naftali, Chef und zudem Freund von Fiedler, habe vor kurzem in seinem Kontaktnetz via Internet sozusagen einen Teil des Lagerbestandes angeboten, weil er in der Corona-Krise Hilfe bieten wollte, erklärt Marketingchef Andreas Schulz. Naftali habe bei einem Besuch in einem Krankenhaus gesehen, wie medizinisches Personal Handys und Tablets in zusammengebundenen Gefrierbeuteln vor Kontaminierung zu schützen versuchte. So sei die Idee für den medizinischen Einsatz der Dry Bags entstanden. „Die Reaktion dort hat uns überrascht“, sagt Schulz. Innerhalb weniger Tage seien mehr als 8000 der „Dry Bags“ vom medizinischen Sektor nachgefragt und dann verteilt worden.

Erkenntnis in Hannover: „Die Menschen in Israel sind etwas rustikaler, sagen: Gebt mal her, wir probieren das mal aus – anderswo ist man sensibler, vorsichtiger.“ Anderswo habe man erstmal Vorbehalte oder frage nach Zertifikaten, Genehmigungen oder anderem, was dem Einsatz des Produktes Unbedenklichkeit und Sinnhaftigkeit attestiert. Da Fidlock international agiert, ist das Unternehmen auch bereit, die nun angebotenen kostenlosen Taschen bei entsprechenden Anfragen auch weltweit zu verschicken. Völlig selbstlos ist diese Aktion (wie ähnliche anderer Firmen) natürlich nicht, auch wenn es sich laut Schulz um einen gesamten Produktwert von etwa 90.000 Euro handelt: Durch die Aktion und Berichterstattung darüber wird Fidlock bekannter und hilft dem Unternehmen, sich ein positives Image zu schaffen.

Das Unternehmen

Fidlock ist vielen Menschen schon begegnet – wenn auch meist unerkannt: Nahezu alle großen Schulranzenhersteller nutzen demnach Fidlock-Technik, ebenso Taschen- und Helmproduzenten oder ein bekannter Kinderautositz-Hersteller. Die Zweirad-Einkaufs-Genossenschaft (ZEG), ein Verbund von mehr als 960 Fahrradfachhändlern, stattet laut Findlock seit gut einem halben Jahr „über alle Marken“ Räder, die mehr als 300 Euro kosten, mit dessen magnetischen Halter („Bottle Twist“) für Trinkflaschen aus – am Ende sollen das etwa 450.000 Räder sein.

Das 2007 gegründete Unternehmen macht nach eigenen Angaben inzwischen mit fast 60 Mitarbeitern rund 16 Millionen Euro Umsatz und hat mehr als 300 Patente eingetragen. Die in Berlin gegründete Firma kam im Zuge der Finanzkrise von 2008 nach Hannover – weil sie hier zum Überleben Fördermittel von der regionalen Wirtschaftsförderung Hannoverimpuls wollte und dafür der Umzug von der Spree an die Leine Voraussetzung war.

Von Ralph Hübner