Tschechien knallt am Besten

Auch die Feuerwerkssaison 2019 in Herrenhausen war wieder ein Kracher: Zum Abschluss ließ das japanische Team an einem herrlichen Spätsommer-Sonnabend den Himmel leuchten. Am Ende waren alle fünf Termine ausverkauft, es kamen 55.000 Zuschauer – und die zehnköpfige Jury kürte Tschechien zum Gewinner des 29. Internationalen Wettbewerbs.