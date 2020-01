Feuerwerkskörper setzen Balkone im Ihme-Zentrum und in Alt Laatzen in Brand

Hannover

Das Feuer auf einem Balkon im Ihme-Zentrum in der Silvesternacht ist durch Feuerwerkskörper verursacht worden. Das haben Experten der Polizei festgestellt. Ein fast zeitgleicher Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus in Alt-Laatzen war ebenfalls durch Pyrotechnik ausgelöst worden.

Jeweils 50 000 Euro Schaden

Kurz nach Mitternacht waren die Flammen im siebten Stock des Ihme-Zentrums in Linden entdeckt worden. Die Feuerwehr löschte den Brand, konnte aber ein Übergreifen der Flammen auf ein leer stehendes Appartement nicht verhindern. Es entstand rund 50 000 Euro Schaden.

In dem Haus an der Alten Rathausstraße in Alt Laatzen hatte es im fünften Obergeschoss gebrannt. Auch hier griff das Feuer auf eine Wohnung über. Die Polizei schätzt den Schaden ebenfalls auf etwa 50 000 Euro.

Polizei geht von Unglücksfällen aus

Die Ermittler nehmen an, dass die Feuerwerkskörper in Linden und in Alt-Laatzen nicht absichtlich auf die Balkone geschossen wurden. „Die Polizei geht jeweils von einem Unglücksfall aus“, sagt Sprecherin Antje Heilmann.

Dagegen ist die Ursache eines Brandes in Langenhagen laut Polizei nicht mehr feststellbar. Dort waren am Neujahrsmorgen gegen 2.20 Uhr sechs Autos auf einem Firmengelände an der Straße Neddernfeld in Flammen aufgegangen. Hinweise, dass das Feuer vorsätzlich gelegt wurde, haben sich nach Angaben der Ermittler nicht ergeben. Der Schaden beläuft sich hier auf rund 20 000 Euro.

Von Britta Mahrholz