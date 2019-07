Hannover

Nein, die HDI-Arena ist nicht abgebrannt. Die schwarzen Rauchschwaden über dem Stadion sind Teil einer Show, die ihresgleichen sucht: Rammstein, Deutschlands erfolgreichster Rock-Export und eben auch bekannt für aufwendige Pyro-Effekte, bringt Hannover mit Hits wie „ Deutschland“, „Du hast“ und „Engel“ zum Beben. 44.000 Fans erleben einen Abend, von dem sie womöglich noch Jahre später erzählen werden.

Für das Feuerwerk ist Frontmann Till Lindemann mitverantwortlich. Denn 1996 ließ er sich zum Pyrotechniker ausbilden und darf zündeln, was das Zeug hält. Die arenahohen Schlote pusteten den Rauch in die Luft, sodass man ihn noch von weit weg sehen konnte. Schief gegangen ist zumindest in Hannover nichts – auch wenn es von außen ein wenig so aussah.

Von NP