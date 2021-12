Hannover

Nur nationale Mega-Stars wie Helene Fischer oder Udo Lindenberg trauen sich ähnlich gigantische Tourneen zu: Binnen vier Wochen 36 Shows in 22 Städten und sieben Bundesländer. Von Hamburg über Hannover bis nach München, von Frankfurt über Köln und Düsseldorf bis nach Leipzig hätte das vor 32 Jahren in Hannover erstmals auf die Bühne gebrachte Feuerwerk der Turnkunst ab dem 29. Dezember nur in den größten Hallen gespielt, allein in der ZAG-Arena in Hannover waren drei Shows von „Hard Beat“ geplant. Eine wie üblich am Silvester-Abend und zwei zum Tournee-Ende am 29. Januar. Dieses Feuerwerk ist längst Europas erfolgreichste Turnshow.

200.000 Zuschauer hätten kommen können, 100.000 Tickets waren schon verkauft, aber: „Schweren Herzens haben wir mit unseren Partner vor Ort entschieden, die gesamte Tournee abzusagen“, erklärt Produktionsleiter Wolfram Wehr-Reinhold, „die Politik hat uns die Entscheidung abgenommen. Nach der Bund-Länder-Konferenz am Donnerstag sind Indoor-Veranstaltungen generell nur mit bis zu 5000 Zuschauern erlaubt, wir hätten aber in den meisten unserer Spielstätten mehr als diese 5000 Zuschauer gehabt. Und in einigen Ländern sind Großveranstaltungen ohnehin schon komplett verboten.“

Der Produktionsetat des Feuerwerks beträgt rund vier Millionen Euro, alleine die Kosten belaufen sich auf zwei Millionen Euro. „Wir hoffen jetzt sehr auf den Kultursonderfonds, in den wir eigentlich voll reinfallen“, sagt Wehr-Reinhold.

Hoffen auf Tournee 2022/23 mit dem Namen „Spirit“

So bleiben die Künstler aus Kuba, Skandinavien, Russland, Frankreich, der Ukraine und der Feuerwerk-Heimatstadt Hannover in diesem Winter ohne Auftritt, „Hard Beat“ kann nicht verschoben oder nachgeholt werden, weil auch die Tournee 2022/23 mit Namen „Spirit“ schon fertig durchgeplant ist. „Das ist eine Katastrophe“, sagt Robert Wicke, der als Comedian, Beat Boxer und Jongleur der rote Faden von „Hard Beat“ gewesen wäre. „Es ist wirtschaftlich schlimm für uns Künstler, aber einfach auch traurig, weil ich mich wirklich auf diese Zeit in der Feuerwerks-Gemeinschaft und die vielen gemeinsamen Auftritte gefreut habe.“

Noch ist der 46-jährige Familienvater aus Linden beim GOP Münster unter Vertrag, aber von Ende Dezember bis Ende Januar dann arbeitslos. Wie im vergangenen Winter, als „Hard Beat“ schonmal gespielt werden sollte, auch wegen Corona abgesagt und um ein Jahr verschoben wurde. Immerhin: greift der Sonderfond des Bundes, können die Künstler mit einem Ausfallhonorar von bis zu 50 Prozent ihrer Gage rechnen.

Als der 60-jährige Wehr-Reinhold dem Organistationsteam die schlechte Nachricht überbrachte, „haben viele geweint, sie sind doch alle mit Leib und Seele beim Feuerwerk dabei. Auch ich hatte einen dicken Kloß im Hals. Es geht uns gerade richtig schlecht.“ Nun glauben sie an den Spirit Ende 2022.

Von Christoph Dannowski