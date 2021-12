Hannover

In Hannover-Bothfeld ist am Dienstagnachmittag ein Brand in einem Reihenhaus ausgebrochen. Seit etwa 12 Uhr ist die Feuerwehr mit zwei Löschzügen am Pasemannweg im Einsatz, einer kleinen Nebenstraße zur Burgwedeler Straße. Aus bislang unbekannter Ursache ist dort ein Feuer in einem Anbau des Hauses ausgebrochen. Wie ein Sprecher der Feuerwehr Hannover mitteilt, wurde niemand verletzt.

Das Feuer sei bis ins Dach des Reihenhauses gezogen. Die Einsatzkräfte konnten den Brand aber schnell unter Kontrolle bringen. Es wird nach Glutnestern gesucht. Dazu werden Dachziegel abgenommen, um mögliche Brandherde zu erkennen und zu beseitigen.

Dieser Text wird aktualisiert.

Von Manuel Behrens