Hannover

Feuerwehreinsatz in Hannover-Mitte: Einsatzkräfte sind am frühen Freitagabend zu einem Brand am Lavesplatz ausgerückt. Wie eine Sprecherin der Feuerwehr mitteilt, brennt es in der Gaststätte „Timber“ in einem Lagerraum. Ob es Verletzte gibt, ist derzeit noch unklar.

Mehr in Kürze.

Von Manuel Behrens