Hannover

In Hannover-Kirchrode ist es am Samstagabend gegen 21 Uhr zu einem Brand in einem Bungalow gekommen. Ersten Informationen zufolge waren die Bewohner des Gebäudes in der Kühnstraße zunächst vermisst worden – es stellte sich jedoch heraus, dass sie zur Zeit des Feuers nicht zu Hause waren. Allerdings befanden sich zahlreiche Haustiere in dem Gebäude: Die Feuerwehr rettete fünf Katzen und zwei Hunde aus den Flammen und versorgte sie vor dem Gebäude, bevor diese zur Tierärztlichen Hochschule transportiert wurden.

Der Brand konnte zügig unter Kontrolle gebracht werden. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist bislang noch nicht bekannt.

Von RND/jos