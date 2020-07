Feuerwehr-Leitstelle Weidendamm: Stadt bestreitet Kostenexplosion

Hannover

Hat es bei der Leitstelle in der Feuerwache am Weidendamm eine Kostenexplosion gegeben – oder hält sich der Anstieg „im Rahmen“ ähnlich komplexer Bauvorhaben? Darüber streiten Stadt und CDU. Deren Fraktionschef Jens Seidel hatte in der NP einen Anstieg der Kosten von „51 bis 55 Millionen Euro“ auf über 88 Millionen Euro scharf kritisiert und als „skandalös“ bezeichnet.

Die Stadt will das so nicht stehen lassen und beruft sich auf ein vertrauliches Papier, das laut Sprecher Dennis Dix 2015 vom Rat mit „breiter Mehrheit“ beschlossen worden sei. Soll heißen: Auch die CDU hat zugestimmt. Darin sei von 71,59 Millionen Euro die Rede gewesen. Im Vergleich zu den Gesamtkosten „zum heutigen Zeitpunkt“ von 75,62 Millionen Euro entspreche das nur einem Preisanstieg von 5,6 Prozent.

CDU : „Die Stadt wirft Nebelkerzen“

„Die Stadt wirft Nebelkerzen“, ärgert sich Seidel. Dazu müsse der mit der Baufirma Züblin vereinbarte Vergleich in Höhe von 12,5 Millionen Euro gezählt werden. Auch die von ihm genannte Ausgangssumme von „51 bis 55 Millionen Euro“ sei „nicht aus der Luft gegriffen“ gewesen.

Die Zahl 55 Millionen Euro findet sich in einem Papier, das die Verwaltung der Politik zusammen mit einem Gutachten in 2014 vorgelegt hat. Darin begründete sie, warum bei dem Projekt eine Partnerschaft mit einer Privatfirma billiger als selber bauen sei.

Stadt fand Leitstelle „gut geeignet“ für Projekt mit Privatfirma

Laut Sprecher Dix ist in dieser Summe allerdings vieles noch nicht enthalten, etwa Technik und Ausstattung der Leitstelle, Finanzierungskosten, Wartung und die Infrastruktur für das Rechenzentrum.

2014 verkündete die Stadt übrigens noch, dass die Leitstelle als reines Neubauprojekt „gut geeignet“ sei, um „Risiken an den Auftragnehmer zu übertragen, die dieser eigenverantwortlich managen kann“. CDU-Chef Seidel findet: „Das ist gründlich in die Hose gegangen“.

Von Christian Bohnenkamp