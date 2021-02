Hannover

Die Feuerwehr Hannover musste in der Nacht zu Montag zum Gemeinschaftskraftwerk nach Stöcken ausrücken: In einer Kohlemühle war Kohle in Brand geraten.

Eine entsprechende „Störung“ wurde laut Mitteilung der Feuerwehr am späten Sonntagabend der Leitwarte des neben dem Continental-Werk gelegenen Kraftwerks angezeigt. Die stationäre Löschanlage habe die Kohle allerdings nicht vollständig löschen und abkühlen können, so dass um 0.40 Uhr entschieden worden sei, die Feuerwehr hinzuzuziehen.

Der Feuerwehr gelang es demnach, über eine Revisionsöffnung Wasser mit einem Schaummittelzusatz in die Mühle zu geben – was den entsprechenden Löscherfolg brachte. Gegen 3.40 Uhr war der Feuerwehreinsatz beendet.

Dadurch, dass der Brand in nur einer von acht Kohlemühlen auftrat, sei die Produktion von Wärme und Strom nicht gefährdet gewesen. Ebenso habe weder für Menschen noch Umwelt eine Gefahr bestanden.

Die Brandursache ist noch unklar, ebenso die Schadenhöhe.

Von Ralph Hübner