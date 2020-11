Feuerwehr Hannover testet E-Rettungswagen

Hannover

Rettungseinsatz für den Klimaschutz: Die Feuerwehr Hannoiver unterzieht den Prototyp eines voll elektrisch angetriebenen Rettungswagens (eRTW) einem Praxistest im großstädtischen Einsatzalltag. Bis Ende November steht laut Mitteilung der Feuerwehr das von der Firma Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug (WAS) den Rettungsexperten zur Verfügung.

Stationoert in der rettungswache 2: Der Prototyp des E-Rettungswagens Quelle: Feuerwehr Hannover

Anzeige

Mit im Boot ist auch die Hochschule Hannover: Das Institut für Konstruktionselemente, Mechatronik und Elektromobilität wertet die Fahrdaten des Prototyps. wissenschaftlich aus.

Reichweite bis zu 200 Kilometer

Der eRTW hat eine Reichweite von bis zu 200 Kilometern, erreicht eine Höchstgeschwindigkeit von 120 Stundenkilometern. Geladen wird das Fahrzeug an Stationen in den Feuer- und Rettungswachen sowie an Notfallkrankenhäusern. Falls in der Ladezeit Einsätze erforderlich sind, steht ein dieselbetriebener Reserve-RTW bereit.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Feuerwehr nutzt herkömmliche Rettungswagen bis zu acht Jahre, die Fahrzeuge absolvieren bei rund 25.000 Einsätzen bis zu 380.000 Kilometer. Das geht laut Feuerwehr mächtig aufs Material: Die Belastung der Technik bei Einsatzfahrten ist dreimal so hoch wie bei einer gewerblichen Nutzung. Daher werde der Test in Hannover „aus Hersteller- wie auch aus Anwendersicht als besonderer Meilenstein gesehen“, so die Feuerwehr. Und wenn er befriedigend verläuft, könnte auch der Klimaschutz zum Testsieger werden.

Lesen Sie auch

Von Michael Lange