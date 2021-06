Hannover

Zweimal hat es bereits Großbrände in Hannover gegeben, in die Fahrzeuge mit Elektro-Motoren involviert waren. Am Wochenende war ein Teil des Üstra-Busdepots in Mittelfeld abgebrannt, in dem Elektro- und Hybrid-Busse untergestellt waren. Die Ursache für das Großfeuer ist bisher unklar, die Brandermittler konnten das Gebäude noch nicht betreten, weil die Statik zu unsicher ist.

Bereits vor vier Jahren hatte es einen Großeinsatz an der Osterstraße in der Innenstadt gegeben. Damals war das defekte Akku eines Elektro-Rollers bei Orange Bike Concept explodiert, einem Fachgeschäft für Elektromobilität. Im Akku des Rollers hatte es beim Aufladen eine Kettenreaktion gegeben, eine Zelle hatte sich überladen, es kam zum Kurzschluss. „Das hat sich auf die weiteren Zellen übertragen, eine nach der anderen brannte durch“, beschrieb Geschäftsinhaber Dirk Fastabend nach dem Unglück.

Die Zellen seien so heiß geworden, dass sie als glühende Geschosse durch den Laden geflogen seien. Zum Glück konnten sich Fastabend, ein Mitarbeiter und ein Kunde in Sicherheit bringen und die Feuerwehr den Brand löschen, bevor er auf die umliegenden Häuser oder die Fahrzeuge im Parkhaus übergriff, in dem das Geschäft untergebracht war und auch wieder ist.

„Wenn der Akku brennt, dauert es lange“

Zwei Großbrände in der Stadt binnen vier Jahren: Sind Fahrzeuge mit E-Motor denn gefährlicher als andere? Nach dem Brand eines E-Autos in einer Tiefgarage im bayerischen Kulmbach hatte die Stadt von Februar bis Mai ein Parkverbot für E-Fahrzeuge in den städtischen Tiefgaragen verhängt. Was Regierungsbrandmeister Matthias Röttger für übervorsichtig hält. „E-Fahrzeuge sind nicht gefährlicher als herkömmliche auch, gerät eins in Brand, brennen Benziner, Diesel oder E-Autos gleich ab“, erläutert der Vorsitzende des Fachausschusses Einsatz des Landesfeuerwehrverbandes Niedersachsen. „Nur einen wichtigen Unterschied gibt es: Wenn der Akku brennt, dann dauert es lange.“

Der Grund ist der, den Dirk Fastabend nach dem Unglück in seinem Geschäft beschrieb: Es kann zur gefürchteten Kettenreaktion kommen, dem sogenannten Thermal Runaway. Durch chemische Prozesse entzündet sich das Akku immer wieder aufs Neue. Was dagegen hilft? „Kühlen“, betont Matthias Röttger, „da hilft nur kühlen mit sehr viel Wasser.“ Metallbrandpulver, Sand, ABC-Pulver oder Kohlendioxid könne zu Löscheinsätzen mit E-Fahrzeugen nicht genutzt werden, die Löschmittel erzeugten einfach nicht ausreichend Kühlung. Das schaffe nur Wasser.

Löschcontainer helfen

Und weil das Problem mit den Elektro-Autos inzwischen bekannt ist, haben sich die ersten Feuerwehren sogenannte Löschcontainer angeschafft. In der niederländischen Region Midden-en West-Brabant hatte etwa einmal ein BMW i8 in einem Ausstellungsraum begonnen zu qualmen. Die alarmierte Feuerwehr berichtete auf Facebook, wie sie das Auto per Kran in einen Löschcontainer gehievt und mit Wasser geflutet habe. In der verschlossenen Wasserbox kühlte das Auto samt Akku 24 Stunden lang ab, so sei erfolgreich ein Brand verhindert worden. Die Firma Ellermann Eurocon aus Delmenhorst (Oldenburger Land) hat sich solche Container patentieren lassen, sie kommen zum Beispiel auch auf dem Nürburgring zum Einsatz, wenn dort E-Rennwagen um die Wette rasen.

So geht’s: Mit der sogenannten Red Boxx können E-Autos gelöscht werden. Den Löschcontainer hat sich die Delmenhorster Firma Ellermann Eurocon patentieren lassen. Quelle: Ellermann Eurocon

„Für E-Autos ist der Löschcontainer eine prima Sache“, weiß Regierungsbrandmeister Matthias Röttger. „Aber wenn Sie so etwas wie das Busdepot nehmen, hilft Ihnen der Container beim Löschen auch nicht weiter, einen Container für Busse gibt es noch nicht.“ Da helfe nur herkömmlich: Wasser marsch.

