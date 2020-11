Hannover

Der als Brandstifter aus der Südstadt verdächtigte Mann (60) sitzt seit Sonntag in Untersuchungshaft – für Montag hatte die Staatsanwaltschaft Hannover dann die Durchsuchung seiner Wohnung auf der Tagesordnung. Auf Anfrage der NP hieß es, dazu könne noch nichts gesagt werden.

Oberstaatsanwalt Thomas Klinge bekräftigte aber, dass die Ermittler weiter „neue Anhaltspunkte“ suchten, um zu sehen, ob der Inhaftierte „für weitere Taten“ aus der Serie von mindestens 18 Brandstiftungen in der Südstadt, in Döhren und Waldheim seit August in Frage kommt. Für die Brandstiftung vergangenen Samstag in Döhren gelte der – quasi auf frischer Tat ertappte und mehrfach wegen anderer Delikte vorbestrafte – Mann als „weiter dringend tatverdächtig“.

Von rahü