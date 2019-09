Brand in Entsorgungsfirma in Anderten

Hannover

Feuer in einer Halle einer Entsorgungsfirma am Lohweg in Hannover-Anderten am Donnerstag: Gegen 18.30 Uhr geriet eine Schreddermaschine, die Restkunststoffe als Brennstoff für eine benachbarte Zementfabrik zerkleinerte, in Flammen. Dadurch wurde die Sprenkleranlage in der Halle ausgelöst. Die Feuerwehr rückte mit zwei Löschzügen an und hatte gegen 19.15 Uhr den Brand unter Kontrolle.

Wegen der großen Rauchentwicklung dauerten die Löscharbeiten bis in den Abend an. Zunächst musste die Halle gelüftet werden, damit die Feuerwehr die letzten Glutnester löschen konnte.

Von Sönke Lill