Hannover

Nachbarn hatten am vergangenen Mittwoch die Feuerwehr alarmiert, weil sie Rauch auf einem Balkon im dritten Stockwerk des Hauses wahrgenommen hatten. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Qualm von einem Feuer aus dem Innern der Wohnung ausging. Während der Löscharbeiten wurde in den Räumen der 51-jährige Wohnungsinhaber bewusstlos aufgefunden. Der Mann wurde mit einer lebensgefährlichen Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Bei dem Feuer entstand ein Schaden von 150.000 Euro. Quelle: Elsner

Ursache des Feuers nicht mehr feststellbar

Brandermittler der Polizei konnten bei ihren Untersuchungen die Ursache für den Brand, bei dem ein Schaden von zirka 150 000 Euro entstanden war, nicht mehr eindeutig feststellen. Sie schließen jedoch aus, dass das Feuer von einem Dritten gelegt wurde.

Einsatzfahrzeug der Feuerwehr vor dem Wohnblock in der Winkelriede. Quelle: Elsner

Von ots